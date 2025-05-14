輝達獲沙國大單勁揚5.3％！台積電漲3.75％　標普收復今年跌幅

▲美股。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

川普中東行，輝達執行長黃仁勳與特斯拉執行長馬斯克驚喜現身，黃仁勳更宣布輝達將1.8萬塊最新AI晶片，出售給沙國公司，大單推動輝達股價勁揚。美股13日多收漲，其中那斯達克與費城半導體指數領漲，AI概念股強勢反彈，標普則一舉收復今年以來所有跌幅。

道瓊工業指數下跌269.67點，收在42,140.43點，跌幅0.64％。

那斯達克指數上漲301.74點，收在19,010.08點，漲幅1.61％。

標普500指數上漲42.36點，收在5,886.55點，漲幅0.72％。

費城半導體指數上漲150.42點，收在4,931.36點，漲幅3.15％。

個股方面，AI巨頭輝達（Nvidia）收漲6.93美元，或5.63％，報129.93美元，主要受惠於美國放寬AI晶片出口規定；特斯拉（Tesla）則上漲15.69美元，或4.93％，收在334.07美元。台積電ADR也勁揚7.01美元，或3.75％，收報193.99美元。

美國總統川普中東行，首站訪問沙烏地阿拉伯，輝達執行長黃仁勳與特斯拉執行長馬斯克皆出席歡迎會，黃仁勳宣布輝達將向沙烏地阿拉伯公司Humain出售超過1萬8000塊最新AI晶片。沙烏地阿拉伯並承諾對美加大投資6000億美元（約新台幣18兆元）。輝達市值大漲，繼2月28日以來再度回至3兆美元以上，取代蘋果成為全球第二有價值企業，僅次於微軟。