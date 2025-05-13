沙烏地砸6000億美元挺川普！史上最大軍售案曝光　傳美考慮賣F-35

▲美國總統川普訪問沙烏地阿拉伯。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普重返白宮後首次出訪選在中東，他13日率領科技與軍工巨頭訪問沙烏地阿拉伯，與王儲穆罕默德簽下總額達6,000億美元（約新台幣18.3兆元）的經貿與軍事採購大單，其中包括價值達1,420億美元（約新台幣4.3兆元）的史上最大軍售案。白宮稱，這些協議將強化美國在能源、科技、防務和關鍵礦產領域的戰略地位。

綜合外媒報導，有消息人士指出，美方正考慮是否向沙國出售F-35匿蹤戰機。若成真，沙國將成為繼以色列後，中東第二個獲得F-35的國家，由於美方長期承諾確保以色列在中東的軍事優勢，預料恐引發區域軍事平衡爭議，目前這項敏感議題已被擺上談判桌討論。

除了軍售，川普此行還推動沙國對美投資，包括在美設置AI資料中心、能源與礦產合作、輸出燃氣渦輪機與波音客機等，交易總額估達上兆美元。白宮指出，這波合作將創造數萬個美國就業機會，並深化兩國科技與經濟聯結。川普也強調，沙烏地、卡達與阿聯等波灣國家具地緣戰略價值，將成為美國政策實現的重要支柱。

然而，川普還沒開完中東行第一場記者會，就爆出爭議。他公開宣布，卡達王室贈送美國一架價值超過120億台幣的「空中宮殿」747專機，引發是否違法收受外國餽贈的質疑，不過他也強調這是送給國防部的，不是給他個人，還當場怒嗆提問記者與ABC新聞「搞不清楚狀況」。

分析指出，川普此行雖成功換來鉅額合約與政治承諾，但也突顯其與以色列政府的冷淡關係，因為這次他並未訪問以色列，引發外界猜測美方或將調整中東政策布局。川普尋求透過「金援換空間」，重塑美國在中東的影響力，同時對抗中俄勢力的滲透。

據了解，這次美國與沙烏地阿拉伯簽署的1,420億美元軍售協議，被白宮稱為「史上最大軍售案」，涵蓋空軍、飛彈防禦、海事安全、邊境巡防、資訊系統等5大領域，並包含大量訓練與支援服務，此規模遠超過先前的軍售協議，包括2010年歐巴馬時期對沙國的600億美元軍售案，以及2007年小布希時期的200億美元軍售計畫。