川普中東忙談生意！改由國務卿魯比歐赴土耳其　出席俄烏談判

▲川普會見沙烏地王儲等人。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）13日在沙烏地阿拉伯出席美沙投資論壇期間表示，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將前往土耳其伊斯坦堡，參加預計於本周四舉行的俄烏領袖會談。

川普在論壇上表示，「我一直在努力終結俄羅斯與烏克蘭之間可怕的流血衝突，更重要的是，本周稍晚在土耳其的談判可能帶來相當不錯的結果。」，「我們的人會前往那裡，魯比歐也會去，還有其他人也會參加，看看我們是否能完成這件事。」

CNN先前報導，一名白宮高層官員指出，川普本人是否親自出席會談尚未確定，將取決於俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）是否也會參與。

川普12日曾表示，「我不知道自己周四（15日）會在哪裡，我有太多會議，不過我確實有在考慮親自飛去一趟，這是有可能的，如果我認為事情可能會有進展的話。」

川普目前正展開中東行，首站於沙烏地阿拉伯登場，美沙投資論壇期間，白宮宣布，沙國承諾加大對美投資至高達6000億美元（約新台幣15兆元）；輝達執行長黃仁勳與特斯拉執行長也出席，黃仁勳並宣布輝達將出售1.8萬塊最新AI晶片給沙國公司。

無論川普是否出席俄烏談判，白宮官員表示，美國駐烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）與中東特使威特科夫（Steve Witkoff）都計劃前往伊斯坦堡參與此次會談。