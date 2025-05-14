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國安局少將「扯罩強吻」馬尾妹　性騷黑歷史一籮筐

國安局特勤中心少將謝靜華去年在路邊強吻國防部馬尾女，引發爭議。（資料照）

▲國安局特勤中心少將謝靜華去年在路邊強吻國防部馬尾女，引發爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國安局北部工作站簡任組長謝亞里，遭控長期對女性同仁性騷擾，除了言語挑逗之外，摸手、搭肩、摟腰、襲胸樣樣來，是長年性騷擾慣犯，色性不改。翻開國安局歷年性騷擾事件，爭議頻傳，國安高層應深究原因，圍堵防範，維護國家顏面。

2024年2月，國安局特勤中心少將謝靜華，晚宴酒後在路邊強吻1名戴口罩的馬尾妹，直接扯下對方口罩，以嘴對嘴親吻，雖然該名馬尾妹一度抗拒，最後也直接跪坐在地和謝靜華當街親嘴，遭民眾全程拍下向本刊爆料。事後有民眾爆料胲名馬尾妹竟是國防部已婚高階軍官，醜聞爆發後，馬尾妹還剪掉長髮意圖掩飾，國安局調查後將謝記2大過。

2020年11月，國安局訓練中心爆發性騷擾文職女特考學員爭議，有網友點名副主任會摸女特考生的臉、稱呼女特考生小可愛，並且摟腰，甚至趁女特考生拉筋時，觸摸身體。沒想到爆料內容在網路上曝光後，國安局並未深入調查究責，反而以內容透露訓練中心正副主任姓名、化名、階級資訊等理由，向士林地檢署告發，導致爆料者遭法院判刑3年8個月。

國安局（圖）近年屢傳性騷擾醜聞，形象大傷。

▲國安局（圖）近年屢傳性騷擾醜聞，形象大傷。

2017年5月，時任總統蔡英文的內衛隨扈的楊文志少校，疑利用通訊軟體傳不雅照與言語文字，給總統府首位女武官陳月芳上校，並曾在總統府洗手間、停車場，出現攔阻舉動。陳向時任侍衛長劉志斌中將投訴，指控楊的行為讓她有不舒服感覺，自覺被騷擾，但劉未即時依程序受理職場性騷擾案件，反而將楊調往國安局特勤中心，遭質疑有袒護楊之嫌。

此外，2016年9月，國安局公關人員、已婚的黃敬琳，與同樣已婚的台北市議員陳彥伯被拍到在街上擁吻，事件轟動一時，不僅讓黃背上小三罵名，也讓陳因此淡出政壇，無力再復出。

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