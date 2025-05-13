李文忠性騷案下台　張茂桂撰文逆風讚：政治圈很難見的典範

▲國防安全研究院前執行長李文忠涉及性騷擾女員工遭記兩大過撤職。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國防安全研究院前執行長李文忠涉及性騷擾女員工遭記兩大過撤職；日前，他還提出73位退將的連署函力挺自己。接著，中央研究院兼任研究員張茂桂也以「看見李文忠的價值，反思民主共同體的未來」為題發表文章，盛讚李文忠在退輔會副主委任內，文化和解的實踐努力，以及展現的民主氣度，他認為是現在政治圈內很難見著的典範。

張茂桂在文中的一開頭寫道，很驚訝李文忠從國防安全研究院的職位因為性騷屬下被撤職辭退。不過他說，政治人物做錯了事情，依法依程序受懲處，自己面壁思過也不足抵，國有國法，官有官箴，沒什麼好說。

張茂桂強調，他的這篇文章，不是要替李文忠上述行為來翻案講情，但是覺得值此國事蜩螗之際，李文忠過去在退輔會副主委任內，文化和解的實踐努力，以及這種努力所展現的民主氣度，是現在政治圈內很難見著的典範，須要被特別彰顯。

張茂桂說，他從1990年代，開始投入族群研究，並推進眷村文化保存與出版工作，以促進不同群體的相互理解，希望因此能建立深厚的民主價值與共同體情感。他坦言，在這過程中，經常受到不同的冷言諷刺與懷疑，有來自藍營的也有來自綠營的。

張茂桂強調，一路上因為有李文忠的理解支持，在民進黨執政時期，能大力投入，遂行跨黨派的合作努力，完成《眷改條例》的修訂，使得軍眷、眷村，在沒有文化部的認可，沒有文資法的加持的情形下，同時在國防部還搞不清楚自己可能的文化使命的情形下，得以開出眷村文化保存的可能途徑。

張茂桂說，如今台灣各地設有13個眷村文化園區，還有多處文資指定，而眷村記憶口述和其他國民記憶一起收入「國家文化記憶庫」，凡此在在皆有李文忠以及諸前賢努力的足跡。

張茂桂指出，他參與李文忠所主持的「榮民榮眷基金會」的文化計畫的外部委員的評審工作，深深感受到李文忠的立場和平、施政超越黨派，和解的見識。他說，這件事有多重要？不僅僅重要，而且責任無比沉重，因為「榮民榮眷基金會」的本金來源，很大一部份是由榮民捐增，包括無繼承人（終老在台）榮民的遺產。

張茂桂說，李文忠很清楚地不但讓基金會不僅僅是用在照顧榮民子弟，更用一部分來做文化和解的工作，生產文化公共財，讓榮民的大愛、遺愛，讓大社會更能看見，讓榮民、國軍有關的文化資產，獲得應有的評價與珍視。



張茂桂認為，李文忠上任副主委，將這個冷衙門的財務以及任務，行政規則上弄得清清楚楚，帳目與財務整頓好，機構氛圍煥然更新。而且李文忠雖然是民進黨籍，他的公平與開明的行事卻讓原來深藍支持者的人的安心；因為退輔會法定的主要功能，本來是照顧榮民。

張茂桂表示，雖說政黨各有立場，即使互相不同意但也不用去羞辱對方，而且李文忠做政府該做的大事情，並沒有要求人家投票報答民進黨，甚至沒有去譴責一些退將的不當言行。

張茂桂坦言，很佩服李文忠的這種看國家大勢，看社會團結所必須，願意「放下」而能追求「和解」的氣度。他認為這是台灣各黨派、為政者都缺乏的稀有氣度，希望民進黨內有更多像李文忠這樣的智者、仁者，敢說真話又為國綢繆，也希望各在野團體勢力，能看見這種希有典範與價值對我們這個時代的重要。