　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

大同大股東鄭文逸入主後，公司大賺錢，但他卻遭認定炒股而被判刑，正爭取無罪。

▲大同大股東鄭文逸入主後，公司大賺錢，但他卻遭認定炒股而被判刑，正爭取無罪。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

老字號大同公司2020年由現任董事長王光祥與大股東鄭文逸入主後，讓原本負債的大同不僅成為績優公司，今年更是睽違23年後首度發放股利，然而鄭文逸卻因在收購股權過程中被控炒股判13年半入獄，轉任律師的最高法院前審判長洪昌宏、前法官錢建榮籌組的金牌律師團，為了搶救鄭文逸頻出奇招。

鄭文逸入主後，大同不僅成為績優公司，今年更是睽違23年後首度發放股利。

▲鄭文逸入主後，大同不僅成為績優公司，今年更是睽違23年後首度發放股利。

最高法院認定鄭文逸案二審判決有14項瑕疵卻未發回，引發被告不滿。

▲最高法院認定鄭文逸案二審判決有14項瑕疵卻未發回，引發被告不滿。

律師團除了再提出「搶經營權涉炒股應刑事豁免」外，並出具專家法律意見，沒想到《刑事訴訟法》修法增列必要時讓專家到庭陳述意見，高院卻未審酌專家法律意見，明顯有法律瑕疵，但最高法院仍判處鄭文逸有罪，律師團據此將聲請再審力拚全案逆轉。

前最高法院法官錢建榮（圖）指鄭文逸案是冤獄，會努力幫他平反。

▲前最高法院法官錢建榮（圖）指鄭文逸案是冤獄，會努力幫他平反。

錢建榮與前最高法院審判長洪昌宏等司法前輩認為，鄭文逸在訴訟程序中受到不公平對待，希望為鄭平反，除了籌組金牌律師團提出一連串法律動作之外，並祭出修法要求檢察總長提非常上訴、聲請再審二大奇招拚逆轉。

立委許智傑（圖）等人，正在推動非常上訴相關法律修正補漏。

▲立委許智傑（圖）等人，正在推動非常上訴相關法律修正補漏。

本刊調查，鄭文逸因被檢方查出左手換右手，出現大量異常相對成交，不當操作股價，並在入主大同前出脫部分股權，大賺逾12億元，全案在二審期間，政大法學教授劉連煜、東吳大學法學院長莊永丞及東吳大學法律系教授蕭宏宜出具法律意見鑑定書，認為爭奪公司經營為了取得董事會席次，買進大量股票，自然會造成股價上漲，並非人為刻意炒作，不應課以刑事責任。

最高法院前院長吳燦（圖）退休後，參與救援鄭文逸拚非常上訴。

▲最高法院前院長吳燦（圖）退休後，參與救援鄭文逸拚非常上訴。

劉連煜曾受最高法院大法庭邀請為《證交法》擔任到庭專家，這麼重要的證人，高院審理時竟未請他到庭陳述專家意見，何況依據2024年5月實施的《刑事訴訟法》第211條之1第1項新制，「法院認有必要時，得依職權或依當事人、代理人、辯護人或輔佐人之聲請，就案件之專業法律問題選任專家學者，以書面或於審判期日到場陳述其法律上意見。」雖然鄭文逸案是在新制實施前1個月在高院辯結，未受惠新法，但法院也該當審酌，造成鄭文逸有罪確定，律師團認為判決已有疏失。


更多鏡週刊報導
大同金主拚無罪1／證交法專家關鍵意見未遭採納　錢建榮：修法補破網
大同金主拚無罪2／14項判決瑕疪惹議　前最高院長加入救援

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／上班快改道！　國1回堵10公里
國安局官官相護！「輕熟女同事」被強摸私處　最後竟被處理掉
日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人
派翠克爆秘戀「啦啦隊女神」半年！　深夜返香閨直擊
欠稅9年就是不繳！1物被查扣　他秒帶現金繳清228筆欠款
離婚男星徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹被趕直擊
下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

車停自家門口空地遭警開單　車主提告1原因吞敗

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

台大醫性侵「真實姓名」曝光！　衛福部擬推狼醫查詢平台

不爽男友前任！她連發48篇文嘲諷　下場翻車慘賠10萬

國安局少將「扯罩強吻」馬尾妹　性騷黑歷史一籮筐

渣男偷拍女友4位女兒洗澡　分手6年傳照1句話嘲諷

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

欠稅9年就是不繳！1物被查扣　他秒帶現金繳清228筆欠款

國安局官官相護！「輕熟女同事」被強摸私處　最後竟被處理掉

國安局組長長年性騷女同事！　摟腰襲胸還能升官

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

車停自家門口空地遭警開單　車主提告1原因吞敗

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

台大醫性侵「真實姓名」曝光！　衛福部擬推狼醫查詢平台

不爽男友前任！她連發48篇文嘲諷　下場翻車慘賠10萬

國安局少將「扯罩強吻」馬尾妹　性騷黑歷史一籮筐

渣男偷拍女友4位女兒洗澡　分手6年傳照1句話嘲諷

金主讓大同「止虧為盈」　竟反被重判13年半入獄

欠稅9年就是不繳！1物被查扣　他秒帶現金繳清228筆欠款

國安局官官相護！「輕熟女同事」被強摸私處　最後竟被處理掉

國安局組長長年性騷女同事！　摟腰襲胸還能升官

車停自家門口空地遭警開單　車主提告1原因吞敗

NBA衛冕軍遭聽牌後「王牌跟腱撕裂已動刀」　下季可能也報銷

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

微軟宣布裁員6000人「大砍管理層」　連4季獲利亮眼仍縮編

下午4點收到防災警報別慌！三大電信「災防告警測試」登場

快訊／上班快改道！　國1回堵10公里

台大醫性侵「真實姓名」曝光！　衛福部擬推狼醫查詢平台

對戰胡瓜！徐乃麟新節目「遭高層打槍」內幕曝 爆停工1個月急補拍

川普突提「統一」　邱毅揭4可能：兌現對中承諾

睡越久不一定越健康？3個常見的「睡眠誤區」一次看

【用魔法打敗魔法】萌娃路邊坐地上哭鬧！爸媽出招...竟躺平跟著哭

社會熱門新聞

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

朱亞虎翻供：柯文哲、應曉薇通話是猜測

桃園鐵皮資收廠深夜燃燒　消防出動60人灌救

小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

機車左轉遭撞　男子搶救不治

即／高雄街頭濺血！醋男撂人當街追砍情敵

男出軌兒媳被離婚　竟嗆前妻改天殺死妳

彰警獨創「佛系拖吊」半路攔到車就放行

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

國安局官官相護！　「輕熟女同事」被性騷反被處理

Uber「雨中丟包」討500小費　13歲女麥帥橋下大哭

國安局組長長年性騷女同事！　摟腰襲胸還能升官

更多熱門

相關新聞

國安局官官相護！　「輕熟女同事」被性騷反被處理

國安局官官相護！　「輕熟女同事」被性騷反被處理

謝亞里的色狼作風，在國安局內早就不是新聞，4年前、2021年7月28日，陳國全發布人事命令，將謝從北部工作站調到局本部內勤第三組當組長，人令一發，該組女性人人自危。一名知情人士Ｃ先生指出，3名女性組員在人令發布隔天，特別聯名撰寫性騷擾申訴報告給陳，控訴謝2018年擔任代理組長及編審期間，利用權勢性騷女性同仁。

國安局組長長年性騷女同事！　摟腰襲胸還能升官

國安局組長長年性騷女同事！　摟腰襲胸還能升官

「炒匯禿鷹」曝光惡貫滿盈！　央行總裁楊金龍被誤解

「炒匯禿鷹」曝光惡貫滿盈！　央行總裁楊金龍被誤解

無視民眾白眼！台女闖北海道裸湯偷拍　飯店回應了

無視民眾白眼！台女闖北海道裸湯偷拍　飯店回應了

豪門被訴認親前例　被栽贓還清白

豪門被訴認親前例　被栽贓還清白

關鍵字：

鏡週刊大同

讀者迴響

熱門新聞

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

朱亞虎翻供：柯文哲、應曉薇通話是猜測

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

高雄11月大男嬰「低血氧+喘鳴」確診新冠

桃園鐵皮資收廠深夜燃燒　消防出動60人灌救

張秀卿愛女「伯克利3年念完」絕美畢業照曝光

即／海地、聖露西亞官員現身北京論壇　外交部回應了

小龍女又爆不倫！小珍奶吃人夫喊「寶寶」

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面