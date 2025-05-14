國安局官官相護！「輕熟女同事」被強摸私處　最後竟被處理掉

▲2017年世大運期間，國安局組長謝亞里利用送公文的機會，對警政署女警官伸出鹹豬手。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

謝亞里的色狼作風，在國安局內早就不是新聞，4年前、2021年7月28日，陳國全發布人事命令，將謝從北部工作站調到局本部內勤第三組當組長，人令一發，該組女性人人自危。一名知情人士Ｃ先生指出，3名女性組員在人令發布隔天，特別聯名撰寫性騷擾申訴報告給陳，控訴謝2018年擔任代理組長及編審期間，利用權勢性騷女性同仁。

報告提及，謝亞里假藉指導修改公文，利用操作電腦、收送公文的機會，性騷3名女同仁，包括摸手、摸背，甚至碰觸胸部及腋下等敏感部位。其中1名女同仁指控，謝在跟她聊天時，假裝比手畫腳，然後刻意襲胸，其他2人也有類似遭遇，3人都很怕謝當上組長後，會再度利用權勢對她們性騷，所以希望處長收回成命。

▲女警官遭謝亞里性騷擾後，傳出國安局高層向警政署（圖）施壓封口。

Ｃ先生表示，3人送出申訴報告後，陳國全曾約詢她們、了解狀況，其中1人哭訴，謝亞里的舉動讓她痛不欲生，為了自保，正在研究性平相關法律，準備提出法律行動。陳聽完後，允諾會秉公處理，沒想到竟然是處理被害人。同年8月1日，其中1名女子突然被調到第一組，另1名女子則被調到桃竹苗組，遭性騷情節較輕的第3名女子留在第三組，謝的性騷擾申訴案，石沉大海。

事實上，謝亞里的性騷擾行徑，早在8年前就被本刊踢爆過，但他卻因國安局高層包庇，沒被懲處，還一路升官。2017年世大運期間，內政部為了加強維安，特別在警政署成立中央安全指揮中心，召集國安局、警政署、調查局、移民署等情治單位，派人24小時進駐，隨時掌握狀況，當時謝是國安局派駐警政署的聯絡官，卻涉嫌利用職務之便，性騷擾警政署的女警官。

▲世大運期間，多個情治單位在警政署成立指揮中心，卻爆發性騷醜聞。

謝亞里當年若比照軍職，官階等同上校，負責統籌、聯繫維安調度，至於被害的陳姓女警官年約30多歲，是名長相清秀、身材姣好的未婚輕熟女。謝亞里派駐中央安全指揮中心後，頻頻對女警官示好，不但經常藉故攀談，甚至私下邀約出遊，女警官礙於謝是國安局高官，不好得罪，委婉拒絕，但謝仍不肯罷手，繼續死纏爛打，甚至有意無意摟肩、摸手，女警官為了顧全大局，一再隱忍，並未向上級反應。

得寸進尺的謝亞里後來利用送公文的機會，趁辦公室四下無人，大膽對女警官伸出鹹豬手，甚至還摸到重要部位，女警官忍無可忍，大聲怒斥，謝卻裝無辜，隨即離開現場。

事發後，女警官立即向主管回報，並打算直接到派出所報案，警政署將此事告知國安局，國安局官員得知後，認為醜聞若曝光，將嚴重傷害國安局形象，因此不斷透過管道與女警官溝通，希望能私下和解。

外傳，1名警界出身的國安局副局長，親自向當時的警政署長關說，希望署長能想辦法安撫女警官，還強調國安局一定會秉公處理，但國安局高層最後還是選擇包庇，並未調查處理，一再縱容謝亞里。

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