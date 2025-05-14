國安局組長長年性騷女同事！　摟腰襲胸還能升官

▲國安局近年屢傳性騷擾醜聞，形象大傷。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國安局北部工作站簡任組長謝亞里，遭控長期對女性同仁性騷擾，除了言語挑逗之外，摸手、搭肩、摟腰、襲胸樣樣來，是長年性騷擾慣犯，色性不改。

去年8月，謝才由南部調回台北，就對2名年輕女性行政人員上下其手，趁呈遞公文之際，順勢從手臂摸到手心，2人迫於謝的權勢，敢怒不敢言，事後向其他同事哭訴，但沒人敢出面主持公道。

▲國安局去年1月30日在高雄林皇宮會館（圖）辦餐會，卻發生性騷擾醜聞。

去年10月5日，台北大巨蛋舉行國慶晚會，謝負責督導維安勤務，竟敢性騷擾女性特勤人員，除出言挑逗外，還出手觸摸對方身體，讓受害女性同仁身心受創，有人因此罹患憂鬱症及上班恐懼症。

▲去年國慶晚會首度在台北大巨蛋舉行，場面十分盛大。

不僅單位內的女下屬受害，甚至連移民署、警政署的女同仁也遭鹹豬手。去年1月30日，國安局南部工作站在高雄「林皇宮」會館，舉辦南部國安春節餐會，時任南部工作站組長的謝，當著第三處處長陳國全的面，走向移民署1名女主管敬酒，趁機從後方搭肩、摟背。

▲國安局組長謝亞里去年初在餐會上，對移民署女主管搭肩、摟背，引發爭議。

謝亞里性騷擾黑歷史多到難以想像。早在2021年7月，謝從北部工作站調到局本部內勤第三組當組長，人令一發，該組女性人人自危。3名女性組員在人令發布隔天，聯名撰寫性騷擾申訴報告給陳國全，控訴謝2018年擔任代理組長及編審期間，利用權勢性騷女性同仁。

▲投訴人呼籲國安局長蔡明彥（圖）徹查，不應縱容性騷擾慣犯。

報告提及，謝假藉指導修改公文，利用操作電腦、收送公文的機會，對3女施以包括摸手、摸背，甚至碰觸胸部及腋下等敏感部位，希望處長收回成命，結果全被陳國全壓下、吃案，甚至在長官包庇護短下，還能一路升官。

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