新北環快油漆工程封閉平面道路　5／15起夜間車輛請改道

▲新北環快高架橋油漆工程，養工處自5月15日起至7月28日止，夜間分階段封閉三重區環河南路橋下單向平面道路。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府養工處辦理三重區新北環快高架橋油漆工程，自5月15日起至7月28日止，每日夜間11時30分至翌日清晨5時30分，分階段封閉三重區環河南路（福德南路至正義南路）橋下單向平面道路，提醒民眾屆時請配合交維管制，以及義交引導改道通行。

新北環快銜接台64線快速道路，是串聯中和、永和、新店、板橋、三重等轄區的交通要道。經養工處檢視鋼橋表面塗層已有多處老化鏽蝕情況，因此透過防蝕塗裝工程以增加橋梁使用安全，延長橋梁使用壽命。

▲養工處辦理三重區新北環快高架橋油漆工程，5月15日起至7月28日止分階段封閉，請用路人配合改道通行。

養工處表示，為避免油漆噴濺影響行車安全，本工程分2階段封閉橋下單向平面道路：第1階段：5月15日至6月20日，封閉環河南路往新莊方向2車道，屆時請汽機車配合交維管制引導改由三重區福德南路通行。第2階段：6月21日至7月28日，封閉環河南路往三重方向2車道，屆時請汽機車配合交維管制引導改由三重區正義南路銜接重新路二段通行。

養工處提醒，施工期間均開放客運及公車通行，不影響原行駛動線，請用路人提前或依照施工指示牌面改道通行，並遵守現場交維管制人員導引以確保行車安全，施工期間造成不便敬請見諒。