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用畫筆說環保故事！新北「繪眼識地球」熱烈徵件中

▲新北「繪眼識地球」熱烈徵件中。（圖／新北市環保局提供）

▲2023年社會創作組首獎「給小藍」作者蘇頤婷，描繪主角對海洋與鯨魚的熱愛，呼籲海洋保育及源頭減量來實踐生態永續。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市第六屆「繪眼識地球─環境教育繪本徵選」熱烈徵件中，收件截止日為6月6日。今年設有「國小創作組」、「國中創作組」、「高中(職)創作組」與「社會創作組」四組，各組首獎獲頒5萬元獎金，誠摯邀請關心環境議題的大小朋友們，一同揮灑創意，以繪本描繪永續未來的願景。

環保局表示，本屆徵選主題聚焦於新北市在地的環境議題，包括「2050淨零排放」、「噪音科技執法」、「資源回收與廚餘再利用」、「環保兩用袋」、「水資源環境」、「新北市清潔隊員」、「新北市環境教育設施場所」等，期盼透過繪本創作推動全民環保意識，將環境議題轉化為溫暖且具啟發性的繪本作品。

▲新北「繪眼識地球」熱烈徵件中。（圖／新北市環保局提供）

▲2024年社會創作組首獎《我的超級媽咪，守護環境的英雄》作者劉建筠，以女兒視角刻畫母親作為清潔隊員的日常與辛勞。

從歷屆得獎作品中可見創作者透過繪本表達對於環境關懷的真摯情感。例如112年社會創作組首獎「給小藍」，描繪主角對海洋與鯨魚的熱愛，以及對海洋破壞的震撼與不捨，呼籲海洋保育及源頭減量來實踐生態永續；2024年社會創作組首獎「我的超級媽咪，守護環境的英雄」，則以女兒視角刻畫母親作為清潔隊員的日常與辛勞，翻轉職業刻板印象，傳遞環境守護者的堅毅與溫柔。

環保局說明，各組前三名將製成實體及電子繪本，第一名還會特別製成電子有聲書，以作為環境教育教材推廣。所有得獎作品將於9月公開表揚並展出。此外，歷屆得獎作品不僅可在環保局官網閱覽，亦可至新北市立圖書館館藏借閱。今年3月15日至4月30日期間，國立臺灣圖書館已特別展出10本歷屆精選作品，吸引廣大市民參與關注，讓環境教育的力量透過閱讀深植人心。

環保局表示，為協助民眾瞭解繪本創作要領與推廣繪本故事的靈感，今年分別於3月5日舉辦「環境教育繪本創意工作坊」及4月29日辦理「環境教育繪本志工培訓工作坊」，相關課程資料可至「新北市環保局」官網查詢。帶領創作者從故事架構、畫面敘事等面向深入剖析環境教育繪本的創作核心，協助學員將環境議題轉化為具感染力的故事，同時培訓志工深入了解環境教育繪本所傳遞的環保理念，向各年齡層的孩子們傳遞環境保護的重要性。

▲新北「繪眼識地球」熱烈徵件中。（圖／新北市環保局提供）

▲國立臺灣圖書館於3月15日至4月30日期間，特別展出10本歷屆精選作品。

▲新北「繪眼識地球」熱烈徵件中。（圖／新北市環保局提供）

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