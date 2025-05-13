侯友宜視察世壯運場地　首重「安全至上」迎國際選手

▲侯友宜視察板一運動場，強調賽事首重「安全」。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2025雙北世界壯年運動會」將於5月17日登場，新北市長侯友宜今（13日）赴板橋第一運動場進行場地總檢查，確認新北營運中心及田徑、射箭場地等賽事的整備情形。侯友宜強調賽事首重「安全」，不僅是賽務及場地安全，包括從賽事延伸的食品衛生、住宿、交通等面向都必須將細節做到位，確保每一位參賽者及眷屬都能安心、開心的參與這場國際賽事。

侯友宜表示，「2025雙北世界壯年運動會」自2021年籌備至今，再過4天將迎來最多國內外選手參與的國際級運動賽事，在開幕前，所有賽前準備都必須到位。尤其「安全」是最重要的，新北市4月起迄今完成23場次的場地總檢查，同時針對反恐、維安等項目進行演練，盼場地不僅符合國際競賽標準，賽事期間的賽務、維安、食安、住安及道安等各面向都能做到最好，市府團隊2024年起即展開食宿稽查，至今已完成超過1,200次查核，希望用最高規格接待參賽選手及其眷屬，讓他們感到賓至如歸。

▲「2025雙北世界壯年運動會」將於5月17日登場，侯友宜視察新北營運中心整備情形。

侯友宜指出，在板橋第一運動場進行的田徑跟射箭賽事，都有帕拉選手參賽，新北市將提供1對1的專人專屬服務，讓本次參賽的身障選手有更安心、更安全的賽會體驗，也希望藉由世壯運「以運動會友」，讓來自世界各地的國際友人感受到臺灣人熱情與專業的服務。

侯友宜也分享，自己報名桌球及慢速壘球項目，桌球項目在奧運國手陳思羽的指導下，球技比之前進步，自己會拚盡全力，用愉悅的心情參加這場「友誼賽」。此外，新北市府首長們也組隊參加慢速壘球項目，這段時間大家在公務之餘一起為比賽集訓，更凝聚團隊向心力，期許能在本次賽事中締造佳績。

▲侯友宜13日赴板橋第一運動場進行場地總檢查。