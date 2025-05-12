新北農漁會新任3首長上任　侯友宜：當農民後盾拚競爭力

▲侯友宜12日出席授證典禮，頒發當選證明書與賀匾予新任三首長及理監事。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農漁會完成114年度屆次改選，市長侯友宜今（12日）出席授證典禮，頒發當選證明書與賀匾予新任三首長及理監事，勉勵新團隊持續為農漁民打拚，攜手成為農漁民最堅強的後盾。

侯友宜表示，農漁會多年來在地方深耕經營，對穩定農漁產業與推動政策落實扮演關鍵角色。新北市共有30家農漁會，從基層農會到區漁會，在過去六年屢獲農金獎、金推獎、菁業獎等多項肯定，展現高專業營運與服務效能。他期許新任幹部延續這股動能，持續照顧農漁民，提升產業競爭力。

▲新北市府12日舉辦新北市農漁會114年度屆次改選授證典禮。



典禮上，侯友宜特別表揚退休的楊棟樑與郭錦炎兩位總幹事，感謝他們長年的付出與奉獻。新北市農會前總幹事楊棟樑退休後到臺灣大學任教，傳承豐富的農業經營經驗。三芝區農會郭錦炎前總幹事服務42年，致力推動茭白筍共同運銷，輔導生產高品質茭白筍，改善冷藏設備、平衡供需，成功帶動地方產業發展。侯友宜高度肯定其退而不休的精神，是地方農業永續發展的重要典範。

農業局說明，本年度屆次改選選出理事304人，監事98人，聘任總幹事28人，總計430人。未來新任農漁會將與市府持續緊密合作，守護農漁民，再創新北農漁業高峰。

▲本年度屆次改選共430人，新任農漁會將與市府持續緊密合作，守護農漁民。