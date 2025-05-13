網瘋猜白沙屯媽、山邊媽「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

▲白沙屯拱天宮媽祖。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）



記者鄺郁庭／綜合報導

苗栗白沙屯媽祖聖駕11日回鑾，10天9夜徒步進香行程圓滿落幕。大轎班執行長今（13）日在臉書表示，看到網上有人討論是哪位媽祖在控制神轎？到底方向是白沙屯媽還是山邊媽決定？直呼「轎班人員服務這麼久，都不知道‍是哪位老闆娘了（也不會去分、去猜），您又何必繪聲繪影的去區分說是誰呢？」

進香行程日前圓滿落幕，大轎班執行長昨（12）日特地在臉書貼出照片，「辛苦了各位親愛的兄弟～2025完成了非常不可思議的一次進香（上山下海），創造了難以忘懷的新歷史紀錄」，他以身為大轎組的一份子為榮。文末還hashtag「#白沙屯拱天宮大轎組」、「#頭旗組香擔組的500公里路」。

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他今日則發文，提到網上鄉民或部分媒體一直在形容轎動的方式，甚至討論神轎是由哪位媽祖主導？誰在控制方向盤？

對此，他直言「轎班人員服務這麼久，都不知道是哪位老闆娘了（也不會去分、去猜），您又何必繪聲繪影的去區分說是誰呢？有那麼重要嗎？您真的確定是嗎？」而且照現在鄉民這樣的邏輯，「那白沙屯媽祖可能都在睡覺喔！」最後還hashtag強調，「#二位都是老闆娘」、「#別亂分咩」。

看到貼文後，就有網友表示，「都是媽祖，何必區分」、「如果是庄頭其他廟的大轎怎麼辦，裡面常常一次坐3、4尊在裡面耶，不就大家搶著開車了？哈哈」、「網路鄉民說得繪聲繪影，硬是要區分哪位媽祖在控制方向，執著於表象的淺薄，只是徒增煩惱而已！」原PO也在留言處認同道，「是啊！就單純虔心的跟隨就好」、「沒錯沒錯，我的意思就是不要針對單獨去區分是誰。」