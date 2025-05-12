第一視角曝！苗栗苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

記者楊永盛、黃資真／苗栗報導

因連日密集降雨，苗栗縣苗62線大湖鄉路段今(12日)中午發生落石意外，造成1台機車、2輛轎車遭砸，1人受傷，所幸送醫治療後並無生命危險，更造成大湖通往泰安鄉溫泉區的交通要道全面中斷，而當時的事發畫面也曝光！

▲苗62線大湖鄉路段發生落石意外，事發瞬間曝光。（圖／蕭姓民眾提供）



從首輛遭波及的黑色轎車紀錄器畫面中，可以看到上方降下的「石雨」來的猝不及防，而且大小不一，直接將車子的擋風玻璃砸碎，前方機車即時閃避，所幸未砸到騎士，否則後果不堪設想。

警方指出，今天中午12時8分，位於苗62線2.3公里、大湖鄉復興村路段，發生嚴重的落石坍方災害，其中機車騎士與載有4人的黑色轎車遭到波及，所幸損傷不大，但第3輛白色轎車被石頭砸中，車上1人輕傷送醫，救治後並無生命危險。

▲掉落的巨石最大高度約4公尺、重量超過10噸。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



據指出，路面中殘留3~4塊體積龐大的巨石，其中最大高度約4公尺，重量超過10噸，景象駭人；根據縣政府空畫面研判，巨石自距離路面約100公尺高的山頭墜落。警方初步訪查，並無人車遭巨石壓住，但目前通往泰安鄉溫泉區的交通要道全面中斷，縣政府將請合約廠商儘速搶通中，警方也疏運交通，指引車輛繞道行駛。