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苗栗養生館火警！女疑潑汽油縱火燒毀2層樓　全身70%燒傷送醫

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣頭份市一間養生館今（12日）下午發生疑似遭人縱火，消防局人車抵達時，養生館1、2樓鐵皮屋已陷入火海，歷經2小時才撲滅火勢，雖然現場並無人員受傷，但有目擊者指出，一名外籍阮姓女子進屋後，要女店員離開，隨即點燃疑似汽油等助燃物，瞬間就發生大火，阮女雖然立即往外衝，但仍受到嚴重燒燙傷，轉送台中市中國醫藥大學附設醫院搶救中，案發原因正由警方調查中。

▲苗栗縣頭份市一家泰式養生館下午疑似遭縱火，消防局灌救2小時撲滅，1外籍女子嚴重燒燙傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣頭份市一家泰式養生館下午疑似遭縱火，消防局灌救2小時撲滅，1外籍女子嚴重燒燙傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，今天下午約2時許接獲報案，指頭份市民族路1家泰式養生館發生大火，7分鐘後大批救災人車抵達時，現場為鐵皮磚造房屋，2樓竄出濃煙及火舌，出3水線撲滅火勢，歷經近2小時才撲滅火舌，燃燒1、樓2面積約100平方公尺，隔壁數棟也遭煙燻。

▲苗栗縣頭份市一家泰式養生館下午疑似遭縱火，消防局灌救2小時撲滅，1外籍女子嚴重燒燙傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣頭份市一家泰式養生館下午疑似遭縱火，消防局灌救2小時撲滅，1外籍女子嚴重燒燙傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

救災人員指出，現場目擊民眾指出，起火前屋內有2人，其中，外籍的阮姓女子進屋後要店員離開，隨即拿出疑似汽油潑灑點火，屋內火光沖出，2人雖然及時衝出店外，但阮女（約52歲）受到燒燙傷，自行到為恭醫院急診室就醫，醫師初步診斷她的頭部和下肢燒傷，身體約70%大面積2~3級以上燒燙傷，已轉院到台中市中醫大燒燙傷中心搶救中。

頭份警分局指出，正傳喚相關目擊民眾等人，調查釐清是否為縱火案？並追查相關涉案人到案說明。

▲苗栗縣頭份市一家泰式養生館下午疑似遭縱火，消防局灌救2小時撲滅，1外籍女子嚴重燒燙傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝）

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