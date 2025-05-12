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苗栗雙罷未達標！罷團崩潰哭了　邱鎮軍、陳超明：謝謝鄉親支持

▲罷免公民團體今天下午宣佈，連署罷免苗栗2名藍委 行動未達法定門檻。（圖／記者楊永盛攝）

▲綠營苗栗雙罷失敗，兩區連署書未達門檻。（圖／記者楊永盛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

苗栗縣公民團體「苗栗國罷免立委連線」，推動罷免無黨籍立委陳超明、國民黨籍立委邱鎮軍的第二階段連署至今（12日）截止，下午4點左右雖集結連署書運送至苗栗縣選委會門口，宣告最終結果，因沒有達標並未送件。陳超明對此表示，感謝鄉親與苗栗縣各級民意代表支持，自己始終抱持平常心面對罷免案；邱鎮軍也感謝苗栗縣鄉親支持，並呼籲其他深陷罷免案的同志們一起加油努力，「我會和他們站在一起，希望他們都能挺過這次風波。」

▲▼立委邱鎮軍。（圖／記者李毓康攝）

▲藍委邱鎮軍。（圖／記者李毓康攝）

陳超明連署書門檻為20586，邱鎮軍連署書門檻為23187。根據罷團公布最終收件數，陳超明18818、邱鎮軍20918均未達標。罷團強調，這不是失敗，是成果發表，苗栗罷團會持續推動公民運動，並協助其他縣市罷團的三階行動，還有志工激動落淚。

陳超明表示，首先要感謝苗栗縣鄉親的全力支持，對於他參與政治數十年來的肯定與認同，他由衷感謝。再來，他要感謝苗栗縣長鍾東錦、縣議長李文斌，以及縣議員、鄉鎮長和地方社區理事長對他的全力支持，深入各個角落，向民眾表達「不能罷免陳超明」，「我非常感謝他們支持」。最後，自己始終抱持平常心面對罷免案，並積極傾聽民眾意見，接下來自己將繼續配合縣政府及各級民意代表，推動苗栗地方建設，期望大矽谷計畫與重大交通建設等項目能在任內順利完成，讓苗栗前程似錦。

邱鎮軍則回應，感謝苗栗鄉親的支持與肯定，苗栗縣民具有高度智慧與素質，不會被罷團帶風向的謠言所影響。他強調，苗栗縣當前最重要的是未來發展，縣內各項資源相當健全，他將繼續在中央積極為苗栗縣解決問題，希望苗栗能夠越來越好。此外，他也呼籲其他深陷罷免案的同志們一起加油努力，「我會和他們站在一起，希望他們都能挺過這次風波。」

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