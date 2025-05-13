越女跟養生館前男友財務糾紛　縱火前叫同鄉走...自己70%燒傷

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市一家泰式養生館昨（12日）發生疑似縱火案，一名越南籍阮姓女子疑似跟鄭姓負責人有財務糾紛，涉嫌憤而在店內引燃汽油等助燃物縱火時，火舌延燒到自己頭部和四肢，嚴重灼傷後搭乘原先安排的白牌車自行就醫，目前因傷勢嚴重轉院、有生命危險。警方初步將阮女列為公共危險嫌疑人，全案仍有待調查釐清。

▲頭份市養生館縱火案，越南籍阮姓女子跟鄭姓負責人有財務糾紛，憤而縱火、自己也嚴重燒傷。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

消防局指出，昨天下午約2時許接獲頭份市民族路1家泰式養生館發生大火，7分鐘後大批救災人車抵達時，現場為鐵皮磚造房屋，2樓竄出濃煙及火舌，出3水線撲滅火勢，歷經近2小時才撲滅火舌，燃燒1、樓2面積約100平方公尺，隔壁數棟也有煙燻情形，火場並無人員受傷。

不過，警方追查發現縱火案起因是養生館台灣籍鄭姓業者跟阮女（52歲）有財務糾紛。鄭男向警方說，阮女擁有台灣居留證，先前跟他是情侶關係，阮女也有出錢投資成為小股東，後來向他借錢遲未還債，股份也被鄭男「吃下」，阮女自覺有所損失，雙方近來一直為此財務糾紛爭吵、撕破臉。

警方調查，阮女昨下午先到養生會館，並將機車停放店內大廳，當時店內只有越南籍黎姓女員工，阮女找不到鄭男，當場打電話要求鄭出面解決財務糾紛，雙方在電話中爆發激烈口角後，阮女不想傷及同鄉，要求黎女趕緊跑出去，接著沒有多久疑似點燃汽油等助燃物後，火光夾雜濃煙自店內衝出，阮女也著火負傷跑出來。

警方說，阮女疑似早有預謀縱火，事先叫來白牌車在養生館附近待命，縱火負傷後上車，就近到約800公尺的為恭醫院搶救，醫師初步診斷她的頭部和下肢燒傷，身體約70%大面積2~3級以上燒燙傷，已轉院到台中市中醫大燒燙傷中心搶救中。

警方指出，今天再由消防局火災鑑識小組調查起火原因，目前只有鄭男等人單方面說法，待阮女傷勢穩定後再調查釐清，但依現有跡象已將阮女列為公共危險嫌疑人。