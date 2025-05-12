罷團在苗栗踢鐵板！連署截止未達法定門檻　志工落淚

▲罷免公民團體、領銜人陳翊綾（左2）等人今天下午宣佈，連署罷免苗栗2名藍委行動未達法定門檻。（圖／記者楊永盛攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣罷免藍營立委2階連署應在今（12日）下午5時30分截止送件，「苗栗國罷免立委連線」等公民團體，歷經2個月緊鑼密鼓的罷免連署，下午4時在苗栗縣選舉委員會前宣佈，2個選區連署份數都未達二階的法定門檻，罷免藍委行動鎩羽而歸；苗栗第1選區立委陳超明、第2選區立委邱鎮軍逃過被罷免命運。

公民團體3月14日起推動連署，為了衝刺份數，甚至在宗教盛事、白沙屯拱天宮媽祖北港進香行程中，動員眾多志工穿梭香燈腳之間爭取支持，眼見距離門檻仍有一段距離，最後1天罷免據點甚至24小時開放受理連署。

第一選區罷免領銜人陳翊綾、前客家委員會主委楊長鎮、苗栗縣議員曾玟學、陳品安和陳光軒以及志工們，今天下午4時許，帶著2個月來辛苦完成的連署書，自小貨車上接龍擺放選委會前，展現連署行動成果。陳翊綾宣佈連署行動失敗後，有志工相擁而泣。

陳翊綾說，連署收件份數第1選區18818件（門檻：20586件），第2選區20918件（門檻23187件），連署罷免藍委行動未達法定目標，今天不會送件，但希望陳超明、邱鎮軍 2位立委謹記苗栗人的憤怒，強調相關行動不會停止，會帶著這樣的民意繼續走下去，也會去外地支援3階罷免；她強調，這不是失敗，今天是成果發表會，感謝各地支援的志工輪流加工造冊，相信苗栗人不會放棄。

立委邱鎮軍表示，民進黨隱身幕後操控所謂綠色民團側翼，透過綠色民代，在苗栗推動罷免國民黨籍立委邱鎮軍行動，未能跨過二階連署門檻下，在苗栗果然失敗！他由衷感謝苗栗鄉親以高度的智慧，識破民進黨築起的意識形態高牆，審視這次的綠色惡罷行徑，並且以明確的態度告訴民進黨，選輸翻桌的無賴作為，絕對不是苗栗鄉親和全台人民所能認同的民主政治運作方式。

立委陳超明回應說，當罷團不斷地用謠言及抹黑來推動連署，今日一如平常辦理會勘，為建設找尋解決之道，在這次的罷免連署，他感謝各界關心、關懷、鼓勵；他尊重民主，但是25%要罷免58%的民意不是真正的民主，持續傾聽民意、堅持民事不可緩、繼續用生命灌溉苗栗。