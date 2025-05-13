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解禁了！　彭博：中國允許恢復波音交機作業

▲▼南方航空波音787-9。（圖／翻攝波音）。

▲南方航空波音787-9客機。（圖／翻攝波音）。

記者張方瑀／綜合報導

美中貿易戰在雙方達成關稅暫緩協議後，中國政府本週通知旗下航空公司與相關單位，解除對美國波音公司（Boeing）飛機的接收禁令，允許恢復交機作業，這不僅替波音帶來短期利多，也為全球航空業釋出正面訊號。

根據《彭博社》報導，知情人士透露，北京當局已悄悄對國內航空業者鬆綁管制，允許它們自主安排飛機交付時程與條件。儘管如此，這項交機進展是否能持續，仍有待未來90天內美中談判結果而定。

這波政策轉變，緊跟在雙方宣布90天關稅休兵之後。美方將對中國商品的加徵關稅從原本的145%調降至30%，中方則把對美商品的報復性關稅從125%降至10%，並承諾撤除其他自4月2日以來實施的反制措施。

波音長期以來深受美中貿易摩擦波及，總統川普（Donald Trump）啟動貿易制裁後，中方曾明確下令暫停接收波音飛機，導致多架原本為中國製造的飛機無法交付，甚至一度被迫飛回美國。

直到今年4月底，情勢出現緩解跡象。中國官方表示願意恢復與美國企業的正常商業往來，並暫停對部分美國進口品課徵關稅，包括醫療設備、工業用化學品與飛機租賃。

雖然禁令解除已掃清飛機交付的障礙，但目前仍不清楚中國航空公司何時能實際取得這些飛機。波音發言人對此不願置評；中國民用航空局也尚未對置評請求做出回應。

據了解，有幾架原本要交付中國的飛機在被拒收後，已飛回美國。波音也曾警告，若交付遲遲無法進行，將考慮轉售這些飛機給其他買家。由於這些可用的737 Max機型重新釋出，引發包括印度、馬來西亞與沙烏地阿拉伯在內的多家航空公司高度關注，積極爭取購買。

今年波音原定要交付中國約50架飛機，若能如期交機，將可節省重新尋找買家的時間與成本，並確保飛機交付後可收到大筆款項。

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