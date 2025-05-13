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40℃高溫要來了！中國北部將迎「熱浪」…居民嘆：感覺熱早了

▲上海氣溫飆至攝氏36.1度，創百年來五月最高溫紀錄。（圖／CFP）

▲上海高溫。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台12日消息指出，預計16日起，將出現大面積高溫天氣，河北、河南、山西、陝西、山東等地，局部最高氣溫恐達40°C。中國北部多地將迎熱浪考驗。不少居民直呼，「早已熱到中暑，感覺今年熱早了。」

據《央視新聞》報導，13日，內蒙古東北部、黑龍江西北部、西藏東部、川西高原、四川南部、重慶北部、雲南東北部、海南島等地部分地區有中到大雨，其中，西藏東南部、貴州西部等地部分地區有暴雨；華北東部等地伴隨短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。

消息指出，13日，吉林中東部、遼寧北部、西藏東部、安徽南部、湖北東部、湖南、貴州東部和南部、廣西西北部、雲南東部、海南島等地部分地區有中到大雨，其中，西藏東南部、湖南西部、廣西西北部等地部分地區有暴雨。

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

▲鄭州高溫。（圖／CFP）

▲鄭州高溫。（圖／CFP，上同）

中央氣象台也提醒，本週，晴熱升溫將成為北方天氣的主流，最高氣溫30°C以上的區域將快速擴張，覆蓋西北地區東部到華北、黃淮等地。16日起，河北、河南、山西、陝西、山東等地會出現大面積高溫天氣，局部最高氣溫或達40°C；大城市中，鄭州、西安、太原本週都將出現高溫天氣，其中鄭州今天最高氣溫35℃；18日或達37°C，天氣炎熱。

同時，本週中國北方最低氣溫上升相對較慢，因此多地晝夜溫差可達15°C左右，局部甚至會超過20℃，一天如同兩季，像太原，今天最高氣溫31℃，最低氣溫卻只有5℃，溫差將高達26°C。

不少北方的居民表示，「現在就已經熱到汗流浹背」、「最近太陽有夠毒，防曬特別勤勞」、「已經中暑啦」、「光33度就已經熱到很誇張了」、「感覺比往年還早熱呀」。

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