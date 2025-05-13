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每年購美600萬噸天然氣！台灣擬投資阿拉斯加天然氣　占產能3成

▲中油與阿拉斯加簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」。（圖／經濟部提供）

▲台灣中油與阿拉斯加簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」。（圖／經濟部提供）

記者羅翊宬／綜合報導

美國阿拉斯加州長鄧利維（Mike Dunleavy）今年3月應邀訪台，見證台灣中油與阿拉斯加簽署液化天然氣（LNG）買賣投資意向書，宣布台灣擬每年購入600萬噸天然氣，約占阿拉斯加未來產能3成。消息曝光後，鄧利維班機甫抵台，中國即發出抗議。美方則強調，將持續與有誠意的夥伴合作推動能源發展，無懼外界壓力。

綜合《中央社》和外媒報導，鄧利維於當地時間12日在美國馬里蘭州舉行的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit）透露，台灣有意簽署合約，向阿拉斯加採購每年600萬噸的天然氣，對阿拉斯加州而言將會是史上最大規模的天然氣出口。

鄧利維證實，曾因這趟訪台行程而遭到中國抗議，且「飛機一落地，中方抗議信即刻送達」。但他強調，「我們會與想做生意的夥伴合作」。

該項LNG合作案於3月由鄧利維與經濟部長郭智輝共同見證，中油與阿拉斯加州公營公司AGDC簽署買賣與投資意向書，計畫不僅採購天然氣，且可能爭取上游投資參與權。中油統計，台灣每年從美國進口的LNG約210萬噸，占總進口量2113萬噸的10%。若採購量提升至600萬噸，將是現有對美採購的近3倍。

該項阿拉斯加天然氣管線工程，總投資估約440億美元，計畫從北極圈油田興建長達1287公里的天然氣輸送管，運往阿拉斯加南部液化並出口亞洲。預計2026年動工，2028年開始輸送，並於2030年完成相關設施。阿拉斯加州也積極尋求日本、韓國與台灣等亞洲夥伴加入投資行列。

對於中國是否可能成為天然氣買家或投資者，鄧利維表示，情勢變化快速，若未來美中達成協議，要求中方採購天然氣，「我不認為會有人反對」。但目前美方首重與理念接近的盟友合作，強調穩定供應鏈與地緣政治風險的管理。

此舉也反映出，美方希望藉由能源合作，平衡與台灣之間的貿易順差。近年，美方持續要求台灣加大對美採購，包括能源、科技與軍購等領域。外界普遍認為，能源採購已成為雙邊經貿談判的一部分。

美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）曾指出，中國對美台互動的敏感度極高，甚至在時任眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台飛機降落前1分鐘就召見他表達抗議。如今類似情況再現，也突顯在美中戰略競爭下，台灣的國際經濟角色更加受到關注。

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