　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不滿歐盟藥價遠低於美國　川普：不再當冤大頭

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普簽署最新行政命令，宣布將推動「最惠國」藥價制度。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）簽署最新行政命令，宣布將推動「最惠國」藥價制度，讓美國藥品價格對齊其他國家的最低售價，目標降幅最少59％，最高甚至達90％，讓美國民眾不再當冤大頭。此外，他還特別指責歐洲迫使大藥廠不得不提高在美藥價的做法。

根據《法新社》報導，川普批評歐盟採取「殘酷」伎倆，強迫藥廠以低價販售藥品，迫使藥廠轉向美國市場彌補利潤，讓美國消費者無辜買單，「誰能拿到最低價，我們也要同樣的價格。」

川普表示，儘管美國人口僅占全球約4％，但製藥公司卻在美國賺進全球三分之二的利潤，痛批這樣的商業結構不公平。他還以減重藥「奧善匹克」（Ozempic）為例，指出該藥在歐洲售價遠低於美國，直言美國民眾多年來被當成冤大頭。

川普痛批，「歐盟真的是超殘酷。藥廠私下告訴我，他們受到的對待簡直就是殘暴，那些國家是怎麼逼迫他們的。」

這項「最惠國」（Most Favored Nation）政策預計交由衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）主導執行，並於30天內與製藥業者協商降價。不過外界質疑，此案可能再度遭遇藥廠強烈反彈與法律挑戰，因為川普在第一任期內曾提出相似構想，最終因阻力過大而胎死腹中。

小羅勃．甘迺迪也聲援川普，並承諾會努力促成價格談判，「沒有任何一位總統像川普這樣敢對抗財團寡頭。」

對此，藥廠則辯稱高藥價與創新研發息息相關，美國藥廠巨頭禮來公司（Eli Lilly）發聲指出，盼能與政府合作，改革扭曲的藥品流通機制，「對禮來公司而言，藥品售價有超過60%流向中間商。我們期待與政府合作，對此系統缺失加以改革，讓消費者直接享有更低價格。」

代表藥廠利益的「美國製藥研究與製造商協會」（PhRMA）則發聲反對，指責川普的新政策等同「進口社會主義國家的藥價標準」，對美國患者和勞工並不公平。

民主黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）則批評川普混淆焦點，「問題不在歐洲藥價太低，而是貪婪的藥廠去年靠剝削美國人就賺進逾1000億美元（約新台幣3.24兆元）。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
570 3 3240 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
保母姊妹判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望
保母姊妹重刑　剴嬤律師：感謝國民法官處最高刑度
保母姊妹雙雙被重判！旁聽民眾步出拭淚
性侵妙齡女病人！台大淫醫躲桃園看診3年　火速辭職
快訊／NONO遭判2年半　吳宗憲批「承擔下來重新審視人生」
快訊／李芷霖私密照外流　林庭謙發3聲明
快訊／第4起罷藍委失敗！二階未達標
快訊／辜仲諒遭判刑7年8月　即起限制出境
快訊／以虐取樂！保母姊妹遭重判　危害至巨
快訊／虐死剴剴　保母姊妹判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美財政部長：台灣有「非常好」的提案　亞洲談判進展佳

解禁了！　彭博：中國允許恢復波音交機作業

一共豪砸45億「只為跟川普吃晚餐」　220人狂買迷因幣

不滿歐盟藥價遠低於美國　川普：不再當冤大頭

每年購美600萬噸天然氣！台灣擬投資阿拉斯加天然氣　占產能3成

互降115％還不夠？　耶魯：美國關稅率17.8%「近百年最高」

鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火　消防緊急疏散178名員工

約網友「性侵12歲女童」還拍片　戀童噁男被求判107年關到死

快訊／廣島大學校內發現「未爆彈」！現場緊急封鎖　宣布停課

17歲少女車上遭3男性侵　同行好友「被推下車」拋棄在路邊亡

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【最完美的理由】當你不想去一個局...只好用洗衣機製造「心電圖聲」婉拒

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【第一視角】苗62線天降恐怖「石雨」　騎士S型躲閃險遭砸

爸騎重機在前方！母女車內爭老公　網笑：真的老婆是那台坐騎

美財政部長：台灣有「非常好」的提案　亞洲談判進展佳

解禁了！　彭博：中國允許恢復波音交機作業

一共豪砸45億「只為跟川普吃晚餐」　220人狂買迷因幣

不滿歐盟藥價遠低於美國　川普：不再當冤大頭

每年購美600萬噸天然氣！台灣擬投資阿拉斯加天然氣　占產能3成

互降115％還不夠？　耶魯：美國關稅率17.8%「近百年最高」

鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火　消防緊急疏散178名員工

約網友「性侵12歲女童」還拍片　戀童噁男被求判107年關到死

快訊／廣島大學校內發現「未爆彈」！現場緊急封鎖　宣布停課

17歲少女車上遭3男性侵　同行好友「被推下車」拋棄在路邊亡

勇士危險了！柯瑞曝G5生死戰回歸機率　「我想當超人也辦不到」

美財政部長：台灣有「非常好」的提案　亞洲談判進展佳

剴剴案惡保母姊妹遭判無期、18年！網炸鍋：台灣法律讓人失望

南區技專校院創新競賽　各校優秀隊伍展現創意能量

快訊／詭異倒地畫面曝！新北騎士突失去心跳　送醫搶救不治

狂追1公里逮毒品男2警受傷　他嚇到牛仔褲掉了...紅內褲跑出來

台灣觀光亮點結合遊程規劃APP　5月到訪南投享租車優惠

東森寵物X田中馬拉松「助浪溫飽」　中途之家收到30萬份糧食

最花錢的癌症是它！「台灣國病」蟬聯5冠王　醫：空污是最大兇手

告別快時尚！12件經典單品打造膠囊衣櫃　穿出獨一無二好品味

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

國際熱門新聞

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

BBC分析年輕人為何瘋「白沙屯媽祖」

阿根廷地下室驚人發現「83箱納粹遺產」

擊落馬航釀298死　ICAO：俄羅斯需負責

川普突然提統一　國務院：對台政策不變

趙麗穎形塑陸劇「大女主」面貌？

墨西哥爆當街槍殺女市長候選人

鋰電池狂燒！南韓大型物流中心烈火急撤

中國點頭打擊芬太尼！川普曝將通話習近平

即／廣島大學校內發現「未爆彈」！緊急停課

五六年級生慘到爆　經濟學人揭血淚處境

快訊／美國宣布　對中國關稅從145%降至30%

美中互降關稅！美股狂飆逾1100點　台積電ADR勁揚近6%

菲前總統杜特蒂獄中當選市長　選舉淪代理戰

更多熱門

相關新聞

台灣擬投資阿拉斯加天然氣　每年購600萬噸

台灣擬投資阿拉斯加天然氣　每年購600萬噸

美國阿拉斯加州長鄧利維今年3月應邀訪台，見證台灣中油與阿拉斯加簽署液化天然氣（LNG）買賣投資意向書，宣布台灣擬每年購入600萬噸天然氣，約占阿拉斯加未來產能3成。

川普突提統一？　總統府：未觸及台灣！掌握情勢請國人放心

川普突提統一？　總統府：未觸及台灣！掌握情勢請國人放心

川普談美中談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀

川普談美中談判突提「統一」？　AIT：反對任一方單方面改變現狀

川普突然提統一　我外交部：美中談判未觸及台灣

川普突然提統一　我外交部：美中談判未觸及台灣

兒畢業典禮當天　爸突然殺死全家4人

兒畢業典禮當天　爸突然殺死全家4人

關鍵字：

川普藥價歐盟美國北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

王文洋包養163公分嫩妹　身分起底相差40歲

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

王文洋「桃色劫」盤點！　名媛勒索320萬最終成植物人

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光

京城銀行599億賣出併入永豐金　成立77年將告別台股

大地震前兆？果園上萬「馬陸」大爆發

AI：妳老公出軌了！人妻崩潰提離婚

王文洋「包養嫩女」照片曝光！　布局縝密告索10億

黃仁勳專機抵台後又閃電離台　輝達總部有意設花博

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告

一早開議竟無人在場　韓國瑜怒：請自重

即／惡保母姊妹虐死剴剴　判決結果揭曉

爸答應喝完最後一瓶酒！全家見巨人版本尊傻眼

快訊／辜仲諒涉澄清湖購地案！北院今判7年8月

正宮怒了！公開霖霖「吃老公小頭」鐵證

更多

最夯影音

更多

豬哥亮離世8年AI復活！　陳亞蘭.王彩樺當場淚崩

媽問兒的胎內記憶傻眼↓ 老天爺說我太吵踢我下來

【犯錯了？】高中老師等朋友下班 習慣性插手一臉超嚴肅XD

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面