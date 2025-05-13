不滿歐盟藥價遠低於美國　川普：不再當冤大頭

▲川普簽署最新行政命令，宣布將推動「最惠國」藥價制度。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）簽署最新行政命令，宣布將推動「最惠國」藥價制度，讓美國藥品價格對齊其他國家的最低售價，目標降幅最少59％，最高甚至達90％，讓美國民眾不再當冤大頭。此外，他還特別指責歐洲迫使大藥廠不得不提高在美藥價的做法。

根據《法新社》報導，川普批評歐盟採取「殘酷」伎倆，強迫藥廠以低價販售藥品，迫使藥廠轉向美國市場彌補利潤，讓美國消費者無辜買單，「誰能拿到最低價，我們也要同樣的價格。」

川普表示，儘管美國人口僅占全球約4％，但製藥公司卻在美國賺進全球三分之二的利潤，痛批這樣的商業結構不公平。他還以減重藥「奧善匹克」（Ozempic）為例，指出該藥在歐洲售價遠低於美國，直言美國民眾多年來被當成冤大頭。

川普痛批，「歐盟真的是超殘酷。藥廠私下告訴我，他們受到的對待簡直就是殘暴，那些國家是怎麼逼迫他們的。」

這項「最惠國」（Most Favored Nation）政策預計交由衛生部長小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr.）主導執行，並於30天內與製藥業者協商降價。不過外界質疑，此案可能再度遭遇藥廠強烈反彈與法律挑戰，因為川普在第一任期內曾提出相似構想，最終因阻力過大而胎死腹中。

小羅勃．甘迺迪也聲援川普，並承諾會努力促成價格談判，「沒有任何一位總統像川普這樣敢對抗財團寡頭。」

對此，藥廠則辯稱高藥價與創新研發息息相關，美國藥廠巨頭禮來公司（Eli Lilly）發聲指出，盼能與政府合作，改革扭曲的藥品流通機制，「對禮來公司而言，藥品售價有超過60%流向中間商。我們期待與政府合作，對此系統缺失加以改革，讓消費者直接享有更低價格。」

代表藥廠利益的「美國製藥研究與製造商協會」（PhRMA）則發聲反對，指責川普的新政策等同「進口社會主義國家的藥價標準」，對美國患者和勞工並不公平。

民主黨籍參議員桑德斯（Bernie Sanders）則批評川普混淆焦點，「問題不在歐洲藥價太低，而是貪婪的藥廠去年靠剝削美國人就賺進逾1000億美元（約新台幣3.24兆元）。」