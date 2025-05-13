川普突提統一？　總統府：未觸及台灣！掌握情勢請國人放心

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對美中貿易談判，美國總統川普（Donald Trump）12日在白宮記者會上表示，中國已同意「全面開放市場」，他認為此舉對兩國雙方都有好處，更突然指稱，這有助於「統一與和平」。對此，總統府發言人郭雅慧表示，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題。她強調，政府面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢、穩健應對挑戰，請國人放心。

川普在記者會中指出，「他們已同意開放中國，全面開放中國。我認為這對中國將是極好的，對我們也是極好的，我認為這對統一與和平非常有利。」儘管語中提到「統一」（unification），但川普並未進一步說明是否指涉兩岸議題。

總統府發言人郭雅慧表示，美國國務院對此已經作出澄清，表示川普總統的發言是針對美中貿易關係進行說明，無涉台灣，美方對台政策數十年來保持一致，強調台海和平與穩定是美國持久利益，反對任何一方片面改變現狀，美方對台承諾依然強勁，沒有任何改變。

郭雅慧表示，就我方理解，美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題。政府面對整體國際經貿變局，執政團隊會以確保國家利益和經濟穩定發展為前提，持續掌握情勢、穩健應對挑戰，請國人放心。

同時，美國在台協會（AIT）發言人也向《ETtoday新聞雲》記者表示，很明顯，川普總統是在美中貿易關係的背景下發言。發言人強調，美國對台政策保持不變，美國對台灣的態度在過去幾十年及多屆政府中始終一致。

AIT發言人表示，美方持續關注台海的和平與穩定，反對任何一方單方面改變現狀，期望台海兩岸的分歧能以和平方式解決，避免脅迫，並以兩岸人民都能接受的方式進行。