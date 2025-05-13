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快訊／《核管法》修法三讀　核電廠年限「40年延至60年」

記者杜冠霖／台北報導

台灣最後一座運轉的核三廠二號機將在5月17日除役，而台灣核能發電佔比有4%，為防止「核電歸零」後面臨用電不足的困境， 藍白立委今（13日）立法院會中處理《核子反應器設施管制法第六條條文修正草案》，延長核電廠服役年限為執照生效日起算，最長為二十年，並放寬重啟條件。表決過程中也發生插曲，綠委林楚茵首次表決時疑似投錯，按到贊成票。

▲▼立法院院會 預算案三讀 韓國瑜 敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會三讀。（圖／記者屠惠剛攝）

依現行核管法第六條規定，核電廠完成興建作業後，經營者申請運轉執照，取得運轉執照，機組正式運轉；運轉執照之有效期間最長為四十年，期滿須繼續運轉者，經營者應於主管機關規定之期限內申請換發執照。未依規定換發執照者，不得繼續運轉。

三讀條文修正第六條明定，核子反應器設施興建完成後，非經主管機關審核其終期安全分析報告、興建期間之檢查改善結果及系統功能試驗合格，不得裝填核子燃料。裝填核子燃料後，非經主管機關審核其功率試驗合格，並發給運轉執照，不得正式運轉。

修法也將「應於主管機關規定之期限內申請換發執照」、改為「得於主管機關規定之期限內申請換發執照」，條文指出，前項運轉執照之有效期間最長為四十年，期滿須繼續運轉者，經營者得於執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照。未依規定换發執照者，不得繼續運轉。運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，經主管機關確認核子反應器設施無安全顧慮並審核同意换發執照後，始得繼續運轉。

修法條文明定，運轉執照之核發及換發，準用前條第一項各款規定，換發之運轉執照，其有效期間自執照生效日起算，最長為二十年，其申請應備文件、審核程序及其他應遵行事項之辦法，由主管機關定之。

藍委王鴻薇指出，台灣技術有特別差？人民有特別笨？鄰國都宣布提高核電比例，東南亞各國也陸續增加核電機組　台灣卻要選擇讓發電韌性越來越不足　說要跟國際接軌　為何此時要當台灣的獨行俠　讓發電韌性如此脆弱　站在歷史轉捩點　要授權台電向主管機關申請　安全無虞之下延長核電廠壽命。

白委劉書彬表示，台灣是一個海島，電網獨立、需要多元能源，不該被政黨意識形態綁架，解決問題方向有三：第一、台灣八成火力發電是我國人均碳排前十大主因，使用低碳、低電價能源，核電是首選，使用低碳核電可以減輕台電跟國庫負擔；核電廠發生核安事故風險很低，代表台灣核電很安全，全球有32個核電國家，只有芬蘭有永久處置場，台灣高階核廢料仍放在廠區，只要再增建一到兩個籃球場大小儲存場，核廢料就有去處。

綠委范雲表示，昨天協商粗暴過水，反族群正義，把低階核廢料放在蘭嶼已經43年，要移去哪裡都被拒絕，傅崐萁還威脅如果亂倒核廢料，原住民會北上出草；有民眾黨立委曾在委員會中表示「（芬蘭）全世界都能處理核廢料，臺灣不行嗎？」全世界只有一個國家芬蘭「即將」設置高階核廢料處置場，在無地震情況下，還花了五十年才與在地民眾取得共識。

綠委莊瑞雄直言，國民黨發言完全是欠罵，說民進黨缺席違背民意，國民黨跟民眾黨提議反映兩個字，傲慢，他們說學者專家、全民都有共識，但為什麼講的好像屏東人都白癡、都喜歡核三廠、核廢料？再如何傲慢也不可能60席立委提個案，就要當地民眾毫無道理繼續忍受。

莊瑞雄痛批，核一、核二要在新北設立乾式儲存場，朱立倫、侯友宜哪個贊成？蘭嶼10萬桶放43年，任何一桶出現在台北，都是國際大事，藍白難道都認為蘭嶼、屏東矮人一等？要重啟核電廠可以啊、要蓋可以啊！「那為什麼是核三？屏東人欠你們嗎？核三廠5月17日除役，法案通過沒有用，核一、核二屆時也一定要討論，諒你們也不敢啦！你們就欺負屏東跟台東人嘛！」

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