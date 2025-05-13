林沛祥嗆罷團「社會邊緣人」拒道歉　綠委痛批權貴草包

▲國民黨立委林沛祥。（圖／翻攝自Facebook／林沛祥）



記者杜冠霖／台北報導

藍委林沛祥日前在政論節目嗆聲，罷免團體是社會邊緣人的集合體。引起爭議，事後林沛祥拒絕道歉，更稱社會對於任何社會邊緣人要多一點關懷。對此，綠委郭國文12日痛批，林沛祥一個連美國沒有加入CPTPP都不知道的草包，靠著人民選上立委，竟然現在是回頭恥笑民眾，「如此瞧不起基層民眾參與政治的權利，我想大家會讓你看到人民的力量」。

林沛祥日前在節目表示，自己一直認為罷團是一些社會邊緣人的集合體，因為這些社會邊緣人需要別人的關懷，需要有些讓他們繼續撐下去的價值跟信仰，所以他們聚集在一起，「他們不是正常人，他們的價值觀帶有強烈的仇恨。大家要珍惜生命，遠離罷團」。

對此郭國文批評，林沛祥只是一個權貴草包，竟然嗆罷團是邪道、社會邊緣人，那大家只好更用力罷免你了。

一個連美國沒有加入CPTPP都不知道的草包，靠著人民選上立委，竟然現在是回頭恥笑民眾。

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對於林沛祥在節目上，嘲諷罷團是社會邊緣人，更說罷團不是正常人，是邪道。對此，郭國文批評，林沛祥就是個貴公子，認為基層民眾就是社會邊緣人，我亂砍預算影響你們生活又怎樣？你們只要出來反抗就是價值觀極端、帶有強烈仇恨的邊緣人。如此瞧不起基層民眾參與政治的權利，我想大家會讓你看到人民的力量，基隆人，加油！

