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快訊／第4起罷藍委案連署失敗　罷免謝衣鳯二階連署未達標

▲▼第十一屆新國會今（1）開議，圖為國民黨立委謝衣鳳。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委謝衣鳳。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免潮起，相較藍營一階連署苦於幽靈連署官司，民團罷免藍委二階段則接連送件，已累積30區域藍委連署案審查中，然而，日前包含罷免藍委徐欣瑩、邱鎮軍、泛藍立委陳超明二階罷免案並未達標，今彰化罷免藍委謝衣鳯團隊二階連署送件截止，同樣未能達標，為第四起藍委罷免案未能達標。罷團領銜人陳世雄表示，深深感謝所有參與這場艱困公民行動的志工朋友，作為此次罷免行動的領銜人需承擔全部責任。

陳世雄表示，很遺憾，彰化第三選區罷免國民黨立委謝衣鳯的第二階段連署，最終未能達標，他作為此次罷免行動的領銜人需承擔全部責任。要深深感謝所有參與這場艱困公民行動的志工朋友，不論是長期投入在地奔走的夥伴，或是後期從全國各地前來支援的志工，你們風雨無阻、日曬雨淋、無懼冷言冷語，用行動守護民主與國家。我向大家獻上最深的敬意，你們是台灣自由的真正基石。

陳世雄指出，誠摯感謝將近兩萬位勇敢站出來連署的公民，你們不懼威權，不怕報復，每一張連署書，都是對抗親中勢力、守護台灣民主的具體行動。你們的勇氣與堅持，讓人由衷敬佩。雖然彰化第三選區的二階連署沒能達標，但整體而言，這場遍地開花的「大罷免運動」已經成功喚醒台灣人的反共保台意識，「愛台灣」終將戰勝。這場公民行動，也讓國民黨與中共明白，台灣人民不是沉默的羔羊，而是守護家園的主人。

陳世雄直言，失敗的原因有很多，他的理由只有一個，是個人的努力還不夠。他說，太太病癒未久，他選擇在此時出面擔負這吃力不討好的責任，內心也常有虧欠之感。如今罷免告一段落，雖有遺憾，卻也略感寬慰，終能回歸田間，重拾有機農夫的日常。國民黨數十年來盤據基層，以黑金與家族政治壟斷資源，禁錮民眾思維，至今仍未改變。正因如此，我們更需反省並警醒：政治進步的關鍵，不在黨派，更在人心。

陳世雄強調，這場大罷免，不只是政治事件，而是對中共滲透與國民黨代理人系統的正面回擊。下一階段的罷免投票與補選才是關鍵決戰，我們不能鬆懈，更不能忘記初心。彰化這一役雖敗，南彰人更應砥礪奮起。親中政客的存在，是對台灣最大的不義，我們絕不能讓他們再次得逞！下一次選舉，務必讓所有參與賣台法案的國民黨立委無法連任，這才不枉志工們的犧牲與全民的期待。我們的目標沒有變：拔除親共政客，守護民主台灣。

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