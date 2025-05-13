世壯運狀況多！林延鳳：送選手手錶疑淘寶貼牌　發言人忙上網嗆民眾

▲民進黨台北市議員林延鳳表示，世壯運開辦與籌辦狀況不斷，送給選手「大禮包」中的智慧穿戴手錶完全不能使用，且還疑似是淘寶貼牌貨。（圖／林延鳳議員辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

2025年世壯運將於17日開幕，但民進黨台北市議員林延鳳發現，送給選手的大禮包出現問題，包括智慧穿戴手錶完全不能使用，且還疑似是淘寶貼牌貨，不僅如此，世壯運開辦與籌辦狀況不斷，有網友反映「聽說賽程還沒公布完」，卻被世壯運發言人郭音蘭在網路社群上嗆聲，痛批蔣市府內部無檢討自省能力，卻充滿自負自大的做事風格。

林延鳳表示，2025年世壯運將在本週六（17日）開幕，然而送給選手的大禮包卻出現問題，選手投訴大禮包中的智慧穿戴手錶竟完全不能使用，問了廠商，原來要手機要更新甚至還要連結到廠商專屬的app才能使用，且廠商品牌更疑似還是淘寶貼牌，質疑大禮包變成「大雷包」。

林延鳳指出，以世大運為例，當年手錶使用的是國產大牌宏碁，然而這次世壯運手錶廠商來自台南的代理商，且以圖搜圖發現，疑似還是用淘寶貼牌；另外，原本手錶預算3800多萬是在預估4萬人參賽時，然而最後僅有2萬5000人比賽，手錶經費卻到5728萬5000元，比賽選手變少，怎麼花費更多，甚至品質堪憂，要求體育局重新檢視並檢討。

林延鳳說，世壯運開辦跟籌辦狀況不斷，連世壯運約聘人員都在加班，有人員稱「沒辦法休假」、「加班費到54小時後其他的只能做社會回饋的唷」，顯示出體育局完全無視約聘人員該有的權益。

林延鳳提及，當有人投訴或陳情在網路上，世壯運發言人郭音蘭還會隨時「海巡」當線上客服，但當民眾反映「聽說賽程還沒公布完」，郭的回應竟是「賽程都公告了，不用在那邊聽說」，用嗆聲式回覆民眾疑問，難道是發言人的職責？由此可見世壯運辦公室的分工雜亂毫無章法，也難怪整個賽事規劃細節備受批評。

最後，林延鳳強調，世壯運落漆百出，從得標廠商到比賽賽程都有問題，如今發言人還開嗆民眾提油救火，只顯示出蔣市府內部無檢討自省能力，卻充滿自負自大的做事風格，令市民失望。

▼民進黨台北市議員林延鳳批評，有民眾在網路發問，卻被世壯運發言人郭音蘭嗆聲。（圖／林延鳳議員辦公室提供）