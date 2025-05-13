藍白轟如「吳春城翻版」　林月琴再反擊：我沒有立法圖利自己

▲民進黨立委林月琴。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍營名嘴黃揚明12日稱綠委林月琴不僅擔任2民間團體職務，獲得中央部會百萬標案。而林月琴發出4點聲明強調「這多是幾年來延續性的計畫，早在擔任立委前就持續執行」。對此，黃揚明質疑，林月琴可以繼續做董事立委，「民進黨的朋友打吳春城的時候，可不是這麼安靜的啊！」對此，林月琴今（13日）受訪時再表示，自己不是審查委員也未曾關說，家屬、親人也沒有在這兩個單位擔任任何職務，更沒有立法圖利自己，也呼籲黃先生不要潑政治髒水。

對於相關指控，林月琴表示，這些案子在自己上任前就已經標得，這是延續性方案，進到立法院後自己也依照利益迴避程序，申報關係人身分，這些標案都有經過審查委員審查，自己不是審查委員也未曾關說，家屬、親人也沒有在這兩個單位擔任任何職務，自己更沒有立法圖利自己。

林月琴強調，去年進到立法院以來，不管是收出養制度還是性剝削等相關法案，都符合社會公益，要幫助更多受害者、防堵更多加害人，維護兒少權益，對於這樣的不實指控，也呼籲黃先生不要潑政治髒水。

至於民眾黨舉例說像前立委吳春城。林月琴表示，這個比喻非常不洽當 吳春城為了自己利益修壯世代法案，相關立法、協會、商標，未來政府只有講壯世代都只有他能標得，協會裡面更都是他的親屬、家人，太太小孩都在，這樣的比喻並不洽當。