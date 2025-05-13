黨中央「藏鏡人」下令地方抄名冊？　國民黨：不必炒作起訴書

▲台南黨工認了國民黨中央要求抄名冊，王定宇要朱立倫道歉 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

南檢日前偵結起訴民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案提議人名冊涉及不法案。王定宇今（13日）曝光起訴書內容，其中，國民黨台南市黨部副主委莊占魁自認，接獲國民黨中央委員會組織發展委員會組織部主任徐孟正電話聯絡，要在2月1日將第一階段提議人名冊送交黨中央。國民黨對此回應，有心人士更不必炒作起訴書、超譯故事只為全面搜索在野黨中央。

台南地檢署偵辦民進黨立委林俊憲、王定宇罷免案，發現提議人名冊涉及偽造文書，台南地檢署上週偵結，依偽造文書與個資法等罪，起訴國民黨台南市黨部副主委莊占魁等11人。根據完整起訴書，莊占魁今年1月接獲受國民黨組織部主任徐孟正來電指示，要求提供兩罷免案各3000千份罷免提議書。

王定宇痛批，證人、證物、被告也認罪，國民黨主席朱立倫不道歉嗎？不自清黨紀調查嗎？犯罪罪證確鑿，國民黨還要鬼扯什麼政治迫害嗎？

國民黨則聲明，批評檢調機關配合執政黨清算在野，押人取供、只為羅織罪名、惡意炒作，已嚴重傷害司法公信力與台灣民主根基。國民黨表示，檢調在賴清德上任後，「小案大辦」的荒謬行動，不惜大動作搜索在野黨部，目的就是要押人取供、製造寒蟬效應。這種做法早已偏離正常司法程序，形同將國家機器淪為政治清算的打手，令人痛心。

國民黨也說，根據最新民調結果，近五成民眾認為目前的司法只針對國民黨辦案，缺乏公平性；更有超過半數民眾認同「賴清德總統上任一年便不斷動用司法手段對付黨內外反對者，台灣民主正面臨重大威脅」的說法。國民黨指出，這不是在野政黨的主觀批判，而是全體社會的共同警覺。

國民黨強調，民主社會容許政黨競爭與多元聲音，絕不容許執政黨以司法打壓異己，有心人士更不必炒作起訴書、超譯故事只為全面搜索在野黨中央。

國民黨呼籲司法體系，未來應秉持「法律之前人人平等、毋枉毋縱」的精神，公平審理本案，勿讓政治力繼續污染司法、傷害民意信任。