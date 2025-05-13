北京同意撤非關稅壁壘　川普：若90天談判破局「會再調高關稅」

▲川普強調，中方已承諾暫停並取消所有非貨幣性的貿易障礙。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普12日於白宮宣布，與中國達成一項初步協議，雙方將暫時下調關稅以換取更多談判空間，而中方也同意撤除自4月起對美方實施的所有非關稅貿易壁壘，讓市場振奮不已。不過，川普也強調，若90天內談判破局，仍保留將關稅調高至30%以上的可能性。

根據《彭博社》報導，川普在聲明中表示，與中國的關係非常良好，並強調中方已承諾「暫停並取消所有非貨幣性的貿易障礙」，顯示北京願意鬆綁過去妨礙外資的各種出口限制與投資規定。

川普還透露，可能在本週稍晚與中國國家主席習近平通話。他強調，美國無意傷害中國，但若90天內談判破局，仍保留將關稅調高至30%以上的可能性。不過，美方承諾，不會將關稅恢復到先前的145%高點。

這次會談由中國代表團與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在瑞士日內瓦進行，達成的協議是雙方將暫時降低關稅，為後續談判爭取更多時間。

川普並未透露中方同意取消哪些具體障礙，也坦言接下來的談判將更具挑戰性，「這會需要一點時間把協議細節寫出來，你知道的，那可不是件簡單的事，」

根據中美雙方發布的聯合聲明，中方承諾將暫停或取消自4月2日以來對美國加徵的非關稅報復性措施。美國對中國商品原本高達145%的關稅，將降至30%；中國對美商品的125%報復性關稅，也同步下調至10%。而針對芬太尼（fentanyl）的關稅，也將在5月14日前調整。

中國官方承諾撤銷自「解放日」（Liberation Day）起實施的非關稅反制措施。當時美國宣布對多國商品加徵高額關稅，而中國則將七種稀土金屬列入出口管制，成為美方首要要求解除的限制項目之一。

事實上，川普今年4月針對數十個國家實施大規模關稅政策，目的是鼓勵製造業回流美國、提升政府財政收入。

不過，這項政策在巨大壓力下宣布暫緩實施，給各國90天談判時間；川普上週才剛宣布與英國簽署首份協議，雖然內容尚未完整，但已為這波談判開啟第一步。