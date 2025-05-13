保留籌碼！　路透：中國完全取消稀土出口管制可能性不大

▲中國是全球數十種戰略礦產的最大供應國，而美國的稀土主要從中國進口。（圖／視覺中國）



記者張方瑀／綜合報導

美中貿易關係稍見和緩，雙方13日發表聯合聲明，同意同步降低部分關稅。不過外媒引述消息指出，儘管局勢趨緩，中國全面解除稀土出口限制的可能性仍然偏低，但中國商務部可能將加快處理出口許可申請，甚至不排除近期內對美國買家核發相關證照。

根據《路透社》報導，兩位不具名的業內人士透露，在最新一輪中美會談後，預期中國會針對稀土出口採取較為彈性的管理方式，包括縮短許可審批時間。其中一名知情人士指出，原本需時45天的申請流程，可能在未來幾週內就會出現核發結果，部分與美國客戶有往來的出口商或率先獲益。

儘管如此，消息也強調，北京當局短期內仍不太可能全面撤銷今年4月祭出的稀土出口限制。知情人士表示，這些措施是中國對全球關鍵礦產供應鏈掌控策略的一環，不會輕易放手。

中國是全球數十種戰略礦產的最大供應國，而美國的稀土主要從中國進口。

回顧背景，美國在4月2日宣布針對中國商品加徵34%關稅，中方旋即於4月4日反制，對7項中重稀土相關產品實施出口管制，要求出口商必須申請由國務院商務主管機關核發的出口許可。

根據新華社釋出的中美日內瓦聯合聲明，中國已承諾將「採取必要措施，暫停或取消針對美國的非關稅反制手段」，但實際是否包括稀土政策仍待觀察。

稀土被廣泛應用於電動車、國防設備及高科技產業，中國是全球最大供應國，美國則高度依賴中國進口。這場牽動高科技產業鏈的博弈，仍未畫下休止符。