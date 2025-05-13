美中貿易戰降溫！　高盛最新報告曝美經濟衰退機率

▲美中貿易戰降溫。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

高盛（Goldman Sachs）12日向客戶發布報告指出，由於美中最新達成的貿易協議所設定的關稅水準低於先前預期，將美國在未來12個月內陷入經濟衰退的機率自原本的45%下修至35%。同時，高盛也微幅上調2025年美國經濟成長預測與下修通膨預估，反映該協議對經濟的緩衝作用。

CNN報導，根據報告內容，美國對中國商品的關稅水準將低於市場原先憂慮，促使高盛將2025年美國國內生產毛額（GDP）成長率預估上修0.5個百分點至1%，儘管這仍屬溫和增長。

通膨方面，高盛將核心個人消費支出物價指數（Core PCE）高峰預估自3.8%下修至3.6%。就業市場雖仍面臨壓力，但失業率預測自4.7%略降至4.5%。

高盛首席經濟學家哈齊烏斯（Jan Hatzius）在報告中指出，「考量到對GDP成長的衝擊較預期小、美中關稅不至於對生產鏈造成嚴重干擾，以及對未來貿易政策路徑釋出的正面訊號，我們將美國經濟12個月內陷入衰退的機率調降至35%。」

隨著經濟壓力略為緩解，高盛也調整對聯準會（Fed）貨幣政策的預測，預期聯準會將自12月起每隔一次會議調降利率，儘管與先前預估的7月啟動降息有所延後，但最終利率水準預估仍落在3.5%至3.75%的區間。