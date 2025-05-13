蘋果iPhone 17疑漲價！　被爆「不敢怪關稅」怕激怒白宮

▲蘋果今年秋季即將推出新一代iPhone 17系列。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國蘋果公司（Apple）今年秋季即將推出新一代iPhone 17系列，不過外媒指出，這波新品恐怕不只功能升級、價格也將同步調漲。知情人士透露，蘋果可能會藉由新設計或獨家功能作為定價調整的理由，刻意避談與中國之間仍未解除的關稅壓力。

根據《華爾街日報》報導，目前電子產品雖享有關稅豁免，稅率從原本的125%下調至10%，但只是暫時措施，隨時可能調整。報導指出，蘋果早前已嘗試透過與供應鏈夥伴合作壓低成本，不過如今似乎已無法再壓縮更多支出，調漲售價成為「相對理性」的選擇。

蘋果對此態度謹慎，消息人士指出，他們不希望將漲價與關稅畫上等號，轉而計劃以「產品創新」作為說法。外界猜測，蘋果可能會把今年主打的全新設計、或是傳說中極致輕薄的iPhone 17 Air作為價格上調的依據。

根據目前規劃，iPhone 17系列預計於9月登場，並可能淘汰Plus機型，由神祕的Air系列取而代之。

至於iPhone 17系列價格將漲多少，蘋果尚未透露。不過傳聞中，iPhone 17 Air厚度僅約 5.5毫米，主打超薄設計，但也可能因空間壓縮而犧牲電池續航。

另一方面，面對美中貿易不確定性，蘋果也正加速供應鏈轉移。雖然早已有部分iPhone 生產轉往印度，但報導指出，像是iPad、MacBook等產品短期內仍無法在印度量產，就連高階的iPhone Pro系列，也大多仰賴中國廠區負責大量製造。儘管印度有能力組裝部 Pro機型，但基礎設施與技術規模，尚難與中國匹敵。

根據投資銀行Jefferies統計，美國2024年共售出約6500萬支 iPhone，其中超過一半為Pro或Pro Max機型。