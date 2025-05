年輕女夜間走在街上　被「陌生男問路」瞬間強擄上車畫面曝

▲監視器拍到女子被綁架畫面。(圖/翻攝自Sussex Police)

記者李振慧/綜合報導

英國一名年輕女子下班回家時,路上被當時20歲的男子柏克索爾(Cameron Boxall)搭訕問路,沒想到下秒卻遭到對方強行拖上車、企圖擄走,她拼命掙扎尖叫,後來終於吸引到一名路人的注意並伸出援手,誇張綁架畫面曝光。

22歲男子柏克索爾被控,2024年8月5日在布萊頓(Brighton)霍夫市(Hove),試圖把一名年輕女子拖到一輛他從街上偷來的Mini Cooper中,然而計畫開車逃走。

KIDNAPPING CAUGHT ON CAMERA



- Cameron Boxall, 22, stopped to ask a woman for directions before attempting to kidnap her



- For vehicle theft, kidnapping and drug possession he was given a SHOCKINGLY LENIENT 5 YEARS in prison.



Our criminal justice system is a joke pic.twitter.com/ya63txfLbE