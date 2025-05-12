年輕女夜間走在街上　被「陌生男問路」瞬間強擄上車畫面曝

▲監視器拍到女子被綁架畫面。（圖／翻攝自Sussex Police）

記者李振慧／綜合報導

英國一名年輕女子下班回家時，路上被當時20歲的男子柏克索爾(Cameron Boxall)搭訕問路，沒想到下秒卻遭到對方強行拖上車、企圖擄走，她拼命掙扎尖叫，後來終於吸引到一名路人的注意並伸出援手，誇張綁架畫面曝光。

22歲男子柏克索爾被控，2024年8月5日在布萊頓(Brighton)霍夫市(Hove)，試圖把一名年輕女子拖到一輛他從街上偷來的Mini Cooper中，然而計畫開車逃走。

KIDNAPPING CAUGHT ON CAMERA



- Cameron Boxall, 22, stopped to ask a woman for directions before attempting to kidnap her



- For vehicle theft, kidnapping and drug possession he was given a SHOCKINGLY LENIENT 5 YEARS in prison.



Our criminal justice system is a joke pic.twitter.com/ya63txfLbE — Basil the Great (@Basil_TGMD) May 11, 2025

監視器畫面中可看到，受害女子走在街上時，柏克索爾假借問路靠近後，突然試圖把人拖到車上，女子雖然不斷掙扎，仍被擄上車，柏克索爾來不及關車門便想要把車開走，然而女子的腿還在車外，一路拼命尖叫。

受害女子被擄上車後仍拼命掙扎抵抗，直到被柏克索爾踢下車，附近路人發現她後趕緊上前幫忙。她在法庭上表示，因為她被踢下車，導致背部、手臂和腿上都有瘀傷和傷痕，頭上也被撞出一個大包，更可怕的是，這件事改變了她看世界的方式，再也無法覺得自己生活的地方是安全的。

柏克索爾被捕時原本不承認犯行，後來才坦承他是為了償還債務才會在街上綁架女子，另外還對竊盜車輛、無照駕駛等罪認罪，被判入獄5年。

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