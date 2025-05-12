以美英案為藍圖！　白宮：本週將陸續宣布24項貿易協議

▲川普與施凱爾在白宮會面，目前雙方已達成貿易協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）先前宣布的對等關稅緩衝期即將在7月初到期，全球各國爭相搶在期限前與美國達成協議，以爭取較低稅率。白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）11日受訪時表示，目前美方推動的24項貿易協議，有許多都是以美英協議為「藍圖」，本週內還將公布更多成果。

哈塞特接受《福斯新聞》訪問時透露，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）目前正積極協商約24項貿易協議，他形容這些協議在架構上與美英達成的協議相似，但也強調每一項協議都是針對不同國家量身打造。

「每個國家過去對我們做錯的事都不一樣，他們關注的議題也不同。」哈塞特舉例指出，在美英協議中，英方特別重視汽車議題，最後決定設立進口配額，而美方則爭取到英國首度開放美國牛肉進口，有利美國農業發展。

他也透露，川普親自打給英國首相施凱爾（Keir Starmer），讓原本已具代表性的協議更上層樓，英國額外承諾採購價值達10億美元（約新台幣301億元）的美國產品。哈塞特笑稱：「看來，每一項協議的最後一通電話，都會是總統親自撥的。」

川普日前宣布，與英國完成第一項貿易協議，為推動全球貿易談判開了第一槍。原訂4月9日實施的對等關稅政策，也在川普下令下，針對超過75個國家暫緩課徵高額關稅90天，改為徵收10%的基礎關稅。隨著緩衝期逼近，多國近期陸續派團赴美磋商，希望降低未來面臨的稅率壓力。

至於外界關注的美中談判進度，雙方官員本週在瑞士舉行為期兩天的協商，白宮強調會談「已有實質進展」，但具體細節仍未公開。而台美之間的實體談判首輪已在本月1日落幕，未來協商發展備受各界關注。