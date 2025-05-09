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獨木舟被鱷魚故意撞翻　女摔到巨獸身上「丈夫面前被咬死」

獨木舟被鱷魚故意撞翻　女摔到巨獸身上「丈夫面前被咬死」。（圖／翻攝自Instagram）

▲女子划獨木舟遭鱷魚攻擊。（圖／翻攝自Instagram）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一對夫婦在當地划獨木舟時突然遭到鱷魚攻擊，鱷魚狠狠撞向他們的船，導致2人同時落水，丈夫雖然試圖與鱷魚搏鬥，但是沒有成功，她在丈夫面前慘被咬死。

來自佛州達文波特市(Davenport)的61歲女子辛西亞(Cynthia Diekema)與丈夫戴夫(Dave Diekema)，6日在中部河流Lake Kissimmee搭乘一艘約14英尺長（約4公尺）的獨木舟時，遇到一隻巨大鱷魚。

佛州魚類與野生動物保護委員會官員表示，這對夫婦的獨木舟當時行駛在一個非常淺的水域，深度僅2.5英尺（約76公分），沒想到鱷魚突然出現在他們附近，並且用力撞翻了船。

2人落水後，辛西亞剛好摔在鱷魚身上，鱷魚立即對她發動恐怖攻擊，丈夫雖然試圖與鱷魚搏鬥，但是仍無法阻止鱷魚。當局後來在河中找到辛西亞，並宣布人已經死亡。

雖然鱷魚攻擊人的事件算是罕見，但這已是當地2個月內所發生的第2起事件，引發當地居民擔憂。當局目前已捕獲到2隻鱷魚，其中一隻鱷魚身長11英尺（約3.3公尺），與涉案的鱷魚特徵相符，另一隻鱷魚身長約10至11英尺（約3至3.3公尺），尚未決定是否會將鱷魚安樂死。

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