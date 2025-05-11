烏英法德波最後通牒：俄若拒30天停火將祭大規模制裁

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

英國、法國、德國與波蘭4國領導人今（8）日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔會晤後，共同向俄羅斯發出最後通牒，要求俄方自5月12日起啟動為期30天的無條件停火，並警告若莫斯科拒不遵守，歐洲與美國將祭出大規模制裁。

這是戰爭爆發以來，4國領導人首次共同造訪烏克蘭。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在會後記者會中指出，「我們剛剛一致同意，支持自下周一起，實施不設任何前提條件的停火。」他強調，此舉目的在於為外交談判創造空間，「若俄方違反協議，我們已與美方達成一致，將實施聯合制裁。」

會談期間，5國領袖共同向俄羅斯發出政治與外交壓力，希望促使克里姆林宮重新考慮持續戰事的代價。英、法、德、波的共同立場獲得美國支持，美方雖未派員出席，但明確表態認同並將配合執行相關制裁行動。

面對強硬態度，克里姆林宮發言人接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時表示，莫斯科將「認真考慮」這項停火提議，但強調「存在許多問題」，並批評「俄方拒絕任何外部施壓」。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）目前尚未對此公開回應。