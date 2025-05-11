　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英軍情六處將首由女性領導！中國專家呼聲高　表態「不支持」台獨

▲▼英國駐聯合國大使吳百納可能將成為英國「軍情六處」首位女性處長。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國駐聯合國大使吳百納可能將成為英國「軍情六處」首位女性處長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）即將迎來史上首位女性首長！完成最終面試的3名候選人皆為女性，其中呼聲最高者為現任英國駐聯合國大使吳百納女爵士（Barbara Woodward）。不過，她過往對中國態度溫和，表態不支持台獨，且缺乏情報經驗，引發外界質疑是否適任。

根據英媒《每日郵報》，現任MI6處長摩爾爵士（Richard Moore）預定今年秋季卸任，他自2020年起掌管MI6，代號為「C」。他曾公開表示，希望自己是最後一位從全男性名單中產生的處長，並致力於推動性別平等。

MI6總部位於倫敦沃克斯豪十字（Vauxhall Cross）的SIS大樓，在全球設有祕密據點，目前員工約3600人，女性約佔一半，且越來越多女性擔任高階職位，不過至今從未有人入選首長候選名單。

此次三位候選人皆為女性，其中兩人為現任MI6高層，因安全問題而不對外公開姓名。至於第三人為63歲的吳百納，是英國外交體系中資歷最深的女性官員。她曾於2015至2020年擔任英國駐中國大使，具備國際關係的學歷背景，在耶魯大學取得碩士學位，早年曾在北京任教英語，1994年加入英國外交部，並曾領導英國邊境執法局。

不過，吳百納過去在中國任職期間對敏感議題態度低調，備受批評。她未曾就中國政府對新疆維吾爾族穆斯林的打壓問題明確表態，甚至據傳與英國政府內部對該問題的處理上意見不合。外界認為，中國對維吾爾族的大規模拘禁及「再教育營」措施構成種族滅絕，相關人權問題備受國際關注。

此外，當中國政府因英國國會議員公開譴責中國侵犯人權而祭出制裁時，吳百納並未採取任何實質行動聲援遭制裁議員。

前保守黨黨魁伊恩•史密斯（Iain Duncan Smith）便質疑吳百納直言，「若對中國的巨大威脅態度曖昧，將對英國安全構成災難」；他強調，吳百納僅在離任後才提及新疆與維吾爾議題，在對中國立場上不夠堅定。

另外，吳百納離開中國前，曾在接受當地英文媒體訪談時否定台灣獨立的可能性，表示不支持台獨，此一言論被外界視為向中國靠攏的訊號。

MI6自1909年成立以來，共有17位男性處長，尚無女性領導。此次新任命將由英國首相施凱爾根據專家委員會建議做出決定，該委員會成員包括外交大臣大衛拉米（David Lammy）與國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）。在全球地緣政治動盪與中國間諜行動威脅升高之際，新處長人選的對中立場與情報能力，將成為安全決策關鍵因素。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 1 8188 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國中段考驚見「喝精、69式」　校方道歉
18歲女學霸遭誘殺　母崩潰：曾勸別赴約
美國收到「令人震驚情報」　范斯致電印度促停火
跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」
只能打零工養娃顧婆婆　落跑夫擁2.4億！嗆她滾出台灣
高雄父子雙亡！　鄰居聽到吵架和「碰一聲」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國收到「令人震驚情報」　范斯致電印度總理促停火

英軍情六處將首由女性領導！中國專家呼聲高　表態「不支持」台獨

中國貨船歸零！　加州州長：關稅恐讓美國丟「最大經濟體」地位

宣布停火不到半天！　印度、巴基斯坦互控違反協議

美田納西州罕見「規模4.1地震」居民嚇壞！　USGS曝餘震機率

快訊／美中首日會談結束！　川普：有重大進展

女師性侵2男童遭判30年：我深感羞愧

新教宗良十四世示警：AI是當代人類面對的重大挑戰

美中會談最佳情況　學者：雙方同時降關稅

馬克宏：法與英國等盟邦商討「駐軍烏克蘭」

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

【趁機許願】神祕藍球劃過夜空！2秒瞬間變白天 #台東 #屏東 #神祕藍球

【太驚喜！】下雨了…媽祖急找駐駕點　直衝海鮮餐廳客人超驚訝

【當場幫定位香爐】粉紅超跑衝進通南媽祖文化館　轎棍停神像後猛奔神龕

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

【緊急轉向】信徒手持鮮花高喊母親節快樂！媽祖的反應超暖

美國收到「令人震驚情報」　范斯致電印度總理促停火

英軍情六處將首由女性領導！中國專家呼聲高　表態「不支持」台獨

中國貨船歸零！　加州州長：關稅恐讓美國丟「最大經濟體」地位

宣布停火不到半天！　印度、巴基斯坦互控違反協議

美田納西州罕見「規模4.1地震」居民嚇壞！　USGS曝餘震機率

快訊／美中首日會談結束！　川普：有重大進展

女師性侵2男童遭判30年：我深感羞愧

新教宗良十四世示警：AI是當代人類面對的重大挑戰

美中會談最佳情況　學者：雙方同時降關稅

馬克宏：法與英國等盟邦商討「駐軍烏克蘭」

勞動節大家休！家長「直接在家顧孩」怒炸　全場吵翻：憑什麼

再看一遍吧／《戀愛世代》原來不是甜寵劇！他「激吻哥未婚妻」正宮全目睹

今全台濕涼「3地防豪雨」　入夜北部先轉乾

總叫我道明寺！言承旭「細數大S 24年暖舉」：她是永不缺席的天使

大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻閃嫁汪小菲　郭靜純：她是小女人

藍提調高特休、白拚強化家庭照顧假　黃國昌：4＋1假上路再研商

台南做工行善團持續修屋　市長夫人送西瓜、火鶴花敬志工

「連台灣都打不贏了」　前韓國國家隊隊長辣評整體問題

國中段考題驚見「喝精、69式」　金門金城國中道歉：已啟動調查

貴州驚見武俠小說中「幽靈之花」！不含葉綠素　無法行光合作用

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

國際熱門新聞

中美談判　雙方快速離場引關注

男後腦杓長出12公分「惡魔角」　醫生也傻眼

烏停火30天　「5國施壓俄」不遵守就制裁

即／美中首日會談結束　川普：有重大進展

女師性侵2男童遭判30年：我深感羞愧

即／普丁提議：15日與烏克蘭重啟和談

印巴才宣布停火　克什米爾又發生爆炸

債務危機！美財長揭「出事時間點」

教宗解釋為何取名「良」　竟藏AI警訊

烏英法德波最後通牒：俄若拒30天停火將祭大規模制裁

美中貿易談判10小時沒結果　今繼續磋商

美國收到震驚情報　范斯促成停火

川普：印度、巴基斯坦同意停火

台灣入列！　彭博曝川普政府優先談判清單

更多熱門

相關新聞

馬克宏：法與英國等盟邦商討駐軍烏克蘭

馬克宏：法與英國等盟邦商討駐軍烏克蘭

法國總統馬克宏11日表示，法國正與英國及其他盟國磋商，研究如何進一步支援烏克蘭，其中包括派兵駐紮烏克蘭的選項，「重點就是要讓軍隊駐紮在烏克蘭。」

烏英法德波最後通牒：俄若拒30天停火將祭大規模制裁

烏英法德波最後通牒：俄若拒30天停火將祭大規模制裁

女開門取外送　「隨餐贈貓」傻：我沒點啊

女開門取外送　「隨餐贈貓」傻：我沒點啊

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

新教宗像「鄰家大叔」　韓國人：他很親切！

臉整到和護照差太多　女機場通關慘被攔

臉整到和護照差太多　女機場通關慘被攔

關鍵字：

國際焦點英國軍情六處女處長吳百納

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽遇「大罷免大成宮」鑽轎底　突急停倒車繞過

儀隊女高中生遭殺害！學霸身分曝光

S媽母親節Po三女兒合影

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

殯葬業人妻偷吃同行！火化場廁當砲房

中美談判　雙方快速離場引關注

高雄深夜火警！2人無生命跡象

罷免徐欣瑩2階差2006份連署書！　最終19521人連署未過關

拱天宮抽出籤詩　謝金河驚：傳神曝政治現象

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！

快訊／8級強風來了　今全台變天「10縣市豪大雨」

今風雨最大　全台「下最多」地區曝

鉛球冠軍誘殺前女友正面曝　儀隊副社長慘亡

特斯拉駕駛求償炎上　家長提4要求和解了

更多

最夯影音

更多

【神意顯現？】信徒搶轎竟猛推轎班　3分鐘後轎桿斷兩截！

好巧！粉紅超跑雨中遇撞衫神轎 #白沙屯媽祖

【大型海放現場】白沙屯媽祖罕見未駐駕通霄慈后宮 信眾集體被放鴿子XD

【好險！】白沙屯媽祖三進三出中，轎棍突然歪了

【沒牽繩悲劇】澎湖花火船傳狗落海！船隻10分鐘撈起仍救不回 #澎湖

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面