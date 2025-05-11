英軍情六處將首由女性領導！中國專家呼聲高　表態「不支持」台獨

▲英國駐聯合國大使吳百納可能將成為英國「軍情六處」首位女性處長。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國對外情報機構「軍情六處」（MI6）即將迎來史上首位女性首長！完成最終面試的3名候選人皆為女性，其中呼聲最高者為現任英國駐聯合國大使吳百納女爵士（Barbara Woodward）。不過，她過往對中國態度溫和，表態不支持台獨，且缺乏情報經驗，引發外界質疑是否適任。

根據英媒《每日郵報》，現任MI6處長摩爾爵士（Richard Moore）預定今年秋季卸任，他自2020年起掌管MI6，代號為「C」。他曾公開表示，希望自己是最後一位從全男性名單中產生的處長，並致力於推動性別平等。

MI6總部位於倫敦沃克斯豪十字（Vauxhall Cross）的SIS大樓，在全球設有祕密據點，目前員工約3600人，女性約佔一半，且越來越多女性擔任高階職位，不過至今從未有人入選首長候選名單。

此次三位候選人皆為女性，其中兩人為現任MI6高層，因安全問題而不對外公開姓名。至於第三人為63歲的吳百納，是英國外交體系中資歷最深的女性官員。她曾於2015至2020年擔任英國駐中國大使，具備國際關係的學歷背景，在耶魯大學取得碩士學位，早年曾在北京任教英語，1994年加入英國外交部，並曾領導英國邊境執法局。

不過，吳百納過去在中國任職期間對敏感議題態度低調，備受批評。她未曾就中國政府對新疆維吾爾族穆斯林的打壓問題明確表態，甚至據傳與英國政府內部對該問題的處理上意見不合。外界認為，中國對維吾爾族的大規模拘禁及「再教育營」措施構成種族滅絕，相關人權問題備受國際關注。

此外，當中國政府因英國國會議員公開譴責中國侵犯人權而祭出制裁時，吳百納並未採取任何實質行動聲援遭制裁議員。

前保守黨黨魁伊恩•史密斯（Iain Duncan Smith）便質疑吳百納直言，「若對中國的巨大威脅態度曖昧，將對英國安全構成災難」；他強調，吳百納僅在離任後才提及新疆與維吾爾議題，在對中國立場上不夠堅定。

另外，吳百納離開中國前，曾在接受當地英文媒體訪談時否定台灣獨立的可能性，表示不支持台獨，此一言論被外界視為向中國靠攏的訊號。

MI6自1909年成立以來，共有17位男性處長，尚無女性領導。此次新任命將由英國首相施凱爾根據專家委員會建議做出決定，該委員會成員包括外交大臣大衛拉米（David Lammy）與國家安全顧問鮑威爾（Jonathan Powell）。在全球地緣政治動盪與中國間諜行動威脅升高之際，新處長人選的對中立場與情報能力，將成為安全決策關鍵因素。