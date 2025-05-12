川普再簽行政命令！　要求「藥價立刻降30％至80％」

▲川普將簽署一項全新行政命令，重新啟動最惠國藥價政策。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普12日宣布，將簽署一項全新行政命令，重新啟動其第一任期內曾引發熱議的「最惠國藥價政策」，聲稱此舉將可立即讓處方藥價格大幅下降30%至80%。

根據CNN報導，川普（Donald Trump）透過社群平台Truth Social發文表示，「我將簽署一項堪稱美國史上最具影響力的行政命令。處方藥和藥品價格將幾乎立刻下降30%至80%。我將實施『最惠國政策』，讓美國支付的藥價與世界上藥價最低的國家相同。」

事實上，所謂的「最惠國政策」（Most Favored Nation policy）早在川普2020年任內便已敲定，當時針對部分於診所施打的聯邦醫療保險（Medicare）B部分藥品，計劃依照其他已開發國家中的最低價進行給付。不過，該項政策最終因藥廠強烈反彈，遭聯邦法院擋下，並於2021年由拜登政府撤銷。

如今川普捲土重來，不僅再度主打藥價改革，據傳還考慮對藥品進口課徵關稅。美媒分析指出，這項動作雖有機會替聯邦政府及受益人節省大筆開銷，但也可能衝擊學名藥供應，甚至導致部分藥品價格反向上漲。

根據2020年版本規劃，根據2020年的版本，聯邦醫療保險將針對50種在診所施打的「B部分」藥品，選擇與其他參考國中最低價相同的價格進行支付。當時川普政府估計此舉可為美國節省約860億美元（約新台幣2兆7648億元）。

不過，當時的法規並不允許聯邦醫療保險與藥廠談價，直到2022年民主黨推動《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act）通過，情況才有所改變，讓聯邦政府有權針對少數藥品進行價格談判。

儘管川普陣營去年曾對外放話，已不再主張實施「最惠國」模式，如今卻再度提出，顯示此舉恐與眾議院共和黨近期為縮減醫療補助（Medicaid）開支所擬定的財政預算案有關。

分析指出，若該提案未納入正式法案內容，則可能會以行政命令形式另行推動。

不過，此政策恐再度面臨製藥產業的強烈抵制。專家也警告，雖短期內有助壓低保費與民眾自付額，但若藥廠因此限縮供應，反而恐影響病患實際取得藥品的權益。