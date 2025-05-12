美中會談未見具體讓步　專家：應降低對成果的期待

▲專家認為，外界應降低對本輪美中會談成果的期待。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與中國在瑞士日內瓦進行為期兩天的高層貿易會談結束後，雙方雖高調宣稱取得重大進展，但並未對外公布任何具體讓步，引發外界質疑。專家指出，外界應降低對本輪會談成果的期待。

根據《紐約時報》報導，美國與中國在瑞士舉行的貿易談判於當地時間11日落幕，雙方皆表示會談取得重大進展，美方更暗示可能已達成協議，展現緩解雙邊緊張關係的積極意願，雙方預計於今（12日）發表聯合聲明。

不過，部分專家對於會談結果並不樂觀，牛津經濟研究院（Oxford Economics）美國經濟學家范登霍滕（Nancy Vanden Houten）認為，外界應降低對本輪會談成果的期待。

范登霍滕進一步說明，即使美國將對中國進口商品的關稅降至80%，整體實際關稅負擔仍是川普剛當選總統時的3倍。有些分析師與業界人士指出，只要關稅超過50%，基本上就足以嚴重限制貿易往來。

卡托研究所（Cato Institute）貿易經濟學家林西科姆（Scott Lincicome）表示，美中願意繼續對話是正面訊號。但他也坦言，雙方會後未公布任何實質讓步，顯示這場談判恐怕還有得拖，「開了16個小時的週末會議，最後唯一成果是『決定再開會』，聽起來實在不怎麼樣。」

不過，川普本人似乎已準備將此次談判定調為成功，他10日再次強調希望中國開放市場給美國企業，並高調宣稱，「談得很好，有重大進展（GREAT PROGRESS MADE!!!）！」