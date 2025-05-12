暗示美中已達成協議　美貿易代表：雙方分歧沒想像中大

▲美國財政部長貝森特（左）與貿易代表葛里爾（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

參與美中高層貿易談判的美國官員在會談結束後透露，雙方已取得重大進展，並暗示可能已達成協議。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也指出，「我們能這麼快達成共識，也顯示雙方的歧見可能沒外界想的那麼大。」

根據CNN報導，參與美中高層貿易談判的美國高級官員在為期兩天的會談結束後表示，雙方已取得重大進展，並暗示可能已達成協議，這項協議若確實落實，將對全球經濟產生深遠影響。

財政部長貝森特（Scott Bessent）11日簡短發表聲明，形容這次談判是富有成效的，「我很高興地向大家報告，美中雙方在這場極為重要的貿易會談中取得了實質性進展。」

葛里爾表示，雙方於11日達成了協議，「正如財政部長所說，這是非常具建設性的兩天。值得注意的是，我們能這麼快達成共識，也顯示雙方的歧見可能沒外界想的那麼大。」

目前CNN已向美國財政部尋求更進一步說明，貝森特表示協議細節將於12日上午公布。在談判前，川普政府其實曾對是否能在本週達成協議持保留態度，僅將這次會談定位為「良好的第一步」。

貝森特上週也曾表示，他的首要目標是「降溫」緊張情勢，因為自川普啟動高關稅政策以來，美中關係一直處於近乎僵局。

葛里爾提到，中方談判代表談判技巧「非常強硬」，但雙方在過去兩天非常努力，並形容過程是相當有建設性的。貝森特與葛里爾雖未接受媒體提問，但表示已向川普簡報，並稱川普充分掌握情況。

此次談判可望化解雙邊貿易僵局，自川普政府上月開徵高額關稅以來，中美貿易幾乎陷入停滯。美國物流業者Flexport執行長彼得森（Ryan Petersen）指出，受到145%關稅衝擊，中國進口貨品已驟減60%，就連調降一半，也未必能快速恢復常態供應。

此外，高關稅也已推升美國國內物價壓力。高盛預測，美國通膨指標今年底前恐翻倍至4%；而目前正在運輸途中的商品仍須依原關稅進口，即使協議落地，短期內對物價影響有限。