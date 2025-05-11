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粽香傳愛10年！新北志工聯手元亨寺　2萬顆素粽暖贈弱勢

▲新北志工聯手元亨寺 2萬顆素粽暖贈弱勢。（圖／新北市社會局提供）

▲新北市副市長朱惕之（中）與元亨寺會常法師（左1）、立法委員洪孟楷（左2）、社會局長李美珍（右2）及新北市德恩慈善會理事長陳壽山（右1）等人也加入包粽行列。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

端午節將至，元亨寺台北講堂今（11日）攜手新北市善悅關懷協會、中華僧伽長照人文關懷教育協會等20個單位、500名志工共同「包粽」，用雙手包裹關懷、以行動傳遞愛心，預計製作2萬顆素粽，其中9,500顆捐贈予新北市實物銀行，預計在端午節前送至新北市弱勢家庭，傳遞節慶祝福。新北市副市長朱惕之到場與志工們齊力包粽子，並親自獻上花表達感謝。

▲新北志工聯手元亨寺 2萬顆素粽暖贈弱勢。（圖／新北市社會局提供）

▲元亨寺台北講堂號召500名志工合力包2萬素粽送弱勢。

志工們從刷洗粽葉、備料、炒香內餡、蒸煮到裝箱，每一個環節都默契十足。元亨寺和新北市善悅關懷協會包素粽活動，從102年開始，除2020年至2022年因疫情停辦外，今年已是第10年辦理，累積至今達6萬5,880多顆愛心粽。活動當日正逢母親節，現場也結合新北市花雅戲曲藝術教育推廣協會帶來京劇演出與奉茶祝賀。

元亨寺會常法師說，「我們的願望很簡單，就是讓一顆粽子成為愛與希望的載體，讓愛不只留在粽子裡，更深入社區、走進家庭，這不僅是一次包粽活動，更是一場善行的實踐」。

朱惕之在志工的指導下，完成包粽，並代表侯友宜市長祝福在場所有人端節平安。朱惕之表示，一雙雙手包出的不只是傳統美食，更是無數關懷的心意。非常感謝在場志工用行動實踐愛，讓愛心從手中傳遞出去，為社會增添溫暖與幸福。

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