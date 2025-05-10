新北議長盃龍舟賽5／31登場　侯友宜：讓世界看見運動城市

▲侯友宜感謝議會年年與市府合作舉辦龍舟錦標賽，藉由比賽促進府會和諧。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」將於5月31日、6月1日登場，新北市長侯友宜今（10日）至微風運河廣場參與祭江點睛儀式，與議長蔣根煌一同為龍舟賽點睛祈福，祈求賽事平安順利、圓滿成功。

侯友宜表示，新北市重視運動環境，感謝議會年年與市府合作舉辦龍舟錦標賽，藉由比賽促進府會和諧，也讓參賽選手們透過比賽建立友誼的橋樑。他提到，2025雙北世壯運在即，本次龍舟錦標賽的場地「微風運河」也將作為世壯運競賽場地，期盼各國參賽者都能看見新北市這座運動好城市。

▲侯友宜10日參與「新北市議長盃第十五屆龍舟錦標賽」祭江點睛儀式。

本屆龍舟錦標賽報名盛況空前，共有108隊、逾2,300位好手共同競技角逐殊榮。參賽隊伍包括16隊大型龍舟男子組、8隊大型龍舟女子組、54隊大型龍舟混合組、19隊小型龍舟男子組和11隊小型龍舟女子組，其中外籍人士達105人，來自27個不同國家。

除了邀請民眾欣賞精采賽事，今年錦標賽也特別規劃「品味五月五，彩蛋樂無限」系列活動，包含免費特製彩蛋燈、幸運刮刮樂、精美粽子香囊、古裝拍照區、親子同樂繪龍舟及舞台演出，歡迎市民朋友共襄盛舉！更多活動詳情請參考「新北市龍舟賽官方網站」。

▲侯友宜與議長蔣根煌一同為龍舟賽點睛祈福，祈求賽事平安順利。