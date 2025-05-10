新北兒童安全從小紮根　侯友宜與親子同樂學自保

▲活動現場抽出「新北兒童月－熊果運動城」加碼大獎。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為促進兒童身心健康及強化兒少安全觀念，新北市舉辦「新北市兒童月-兒童安全嘉年華」活動，宣導親子安全知能。新北市長侯友宜今（10日）出席活動，現場與家長及孩童們進行有獎徵答、體驗早療評估闖關遊戲，提醒大家多關心兒童成長情況，用行動展現對孩子們的愛與關懷。

侯友宜強調，對孩子們的關愛從生活周遭安全大小事做起，不論是家庭、交通、遊憩空間或校園環境，都要協助孩童建立安全觀念，學習如何保護自己，讓他們在這塊土地健康快樂地成長。活動中，侯友宜也藉著交通與健康安全圖卡，與大小朋友解說安全知識，以及進行有獎徵答，並前往攤位體驗區與孩子們一起透過遊戲進行早療評估，提倡兒童安全及早期療育的重要性。

▲侯友宜藉著交通與健康安全圖卡，與大小朋友解說安全知識，以及進行有獎徵答。

社會局說明，今年3月至5月，市府規劃兒童月親子歡樂系列活動，結合世壯運推出親子迷你運動會、親子館運動日、熊果運動城以及兒童安全嘉年華，藉由親子共同運動對促進親子關係及兒童身心健康的重要性。本次兒童安全嘉年華活動，從交通、健康安全和居家等面向，透過遊戲闖關及實境模擬體驗，強化孩子在成長階段安全知能，將兒童安全落實生活中。

此外，今日活動現場也抽出「新北兒童月－熊果運動城」的加碼大獎，有日本雙人來回機票和大阪環球影城快速通關券、Switch主機及寶可夢集換式卡牌遊戲等好禮，至於線上抽獎結果將於13日公布於「新北社會局」臉書粉專及「2025新北市兒童月」官方LINE@。

▲侯友宜10日出席「新北市兒童月-兒童安全嘉年華」活動。