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礦業變潮了！「紅點設計大獎」得獎作登黃金博物館

▲「紅點設計大獎」得獎作登黃金博物館。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲「新北市立鶯歌工商2024德國紅點設計大獎成果展」、「新北市立鶯歌工商2024德國紅點設計大獎成果展」體驗礦業文化與年輕創意的另類結合。（圖／新北市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立黃金博物館將於今（9日）推出「新北市立鶯歌工商2024德國紅點設計大獎成果展」，展出由鶯歌工商學生李佳怡、洪立潔與羅芮苡三位同學，在2024年以「逐憶鑠金：黃金礦業文化形象推廣設計」榮獲德國紅點設計大獎的得獎作品。三位同學以金瓜石黃金採礦文化為核心，參加德國紅點設計比賽，以饒富人文風味的插畫創作，重現礦工生活的奮鬥故事與歷史記憶，獲得「品牌暨傳達設計類」紅點獎，十分難得可貴。

黃金博物館館長林文中表示，這次難得與新北市立鶯歌工商合作展出學生們的作品，很高興新北市的學子們已具有國際級的設計實力，學生們能關注臺灣這塊土地的文化，以黃金山城意象參與比賽，令人感動。黃金博物館長期致力於礦業文化推廣，能見到年輕世代投入其中，也深感與有榮焉。

▲「紅點設計大獎」得獎作登黃金博物館。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲「逐憶鑠金：黃金礦業文化形象推廣設計」便條紙包裝盒。

「逐憶鑠金：黃金礦業文化形象推廣設計」作品包含一系列海報、書冊，以及便當、醬菜、便條紙等周邊商品。透過年輕視角重新詮釋礦業文化，巧妙融入觀光推廣，打造獨具特色的品牌形象。鶯歌工商表示，除了紅點獎，該系列作品也榮獲其他4項國際獎項，希望透過這次館校合作的《逐憶鑠金》展，拋磚引玉促使更多學子發揮設計長才，持續在全球舞台發光發熱。

紅點設計大獎簡稱紅點獎，是德國設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立。是針對產品設計、傳達設計與設計概念的一項國際比賽。每年吸引來自數十個國家的上萬件作品參賽，也是國內各大專院校技職科系學生們夢寐以求的獎項。歡迎民眾前來參觀，一睹榮獲國際大獎的系列作品風采，體驗礦業文化與年輕創意的另類結合。詳細活動內容請至本館臉書、官網：http://www.gep.ntpc.gov.tw/

▲「紅點設計大獎」得獎作登黃金博物館。（圖／新北市立黃金博物館提供）

▲「逐憶鑠金：黃金礦業文化形象推廣設計」便當配菜包裝盒。

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