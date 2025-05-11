憲訴法說明會明再跟黃國昌交手　柯建銘：他怎會是對手？

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對《憲法訴訟法》部分條文修正案，民進黨立委聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭明天（12）將再舉行說明會，聲請人由民進黨立院黨團總召柯建銘等人代表、立法院代表由民眾黨團總召黃國昌等人代表。對此，柯建銘今天表示，已經做好準備，更直言黃國昌「不會是對手」，他強調藍白毀憲亂政，不是對手，是自尋死路。

根據司法院所收到的出席聲請人代表，包括柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤及立委鍾佳濱，訴訟代理人陳鵬光、陳一銘及方瑋晨律師；而關係機關立法院代表，則有國民黨立委吳宗憲、翁曉玲及民眾黨立委黃國昌，訴訟代理人有廖元豪副教授、黃昱中律師，專家學者為羅傳賢教授。

此案，在今年1月時，總統賴清德公布修正《憲訴法》條文，憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，應經大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人的評決門檻規定；不過，2024年11月，許宗力等7名大法官任期屆滿卸任後，至今尚未由立法院審查通過大法官提名人、補足缺額，因此憲法法庭依修正後的《憲訴法》，無法作成裁判。

柯建銘等51位民進黨立委則聲請釋憲及暫時處分，8位大法官依照聲請內容，條列10項憲法上爭點，並以「說明會」方式開庭審理。對此，柯建銘今天表示，已經做好準備了，大法官對於立法院議事程序比較不熟悉，他將會就修法過程與程序問題做陳述與說明。

由於這次說明會，是上一次憲法法庭召開國會擴權法案的言詞辯論後，柯建銘跟黃國昌這對「死對頭」再次交手。柯建銘表示，他不想跟黃國昌比較，直言「他怎會是對手呢？」他說，藍白毀憲亂政，不會是對手，是自尋死路。