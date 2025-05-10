憂罷免權利被沒收　賴苡任籲中選會速公布「替換領銜人」作業辦法

▲賴苡任日前嘴貼綠膠帶出席罷免吳思瑤掃街。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉，日前突發聲明表示要退出領銜人身分，目前團隊啟動更換備補領銜人作業。不過團隊召集人賴苡任10日表示，要求中選會公布「替換領銜人」作業辦法，否則即為行政怠惰、抗拒依法行政，他也點名14位立委，希望不分朝野的內政委員會能聽到公民團體的訴求，不要讓人民的權利被中選會沒收。

賴苡任今在臉書上表示，當罷免團體於5/2（五）向中選會詢問並索要「替換領銜人同意書」格式，且於同日下午提供格式範例，中選會就已經知道有罷免團體正在啟動「替換領銜人」程序。因此他有幾點法律程序問題想問中選會，「一、既然上周五你們已經給罷免團體一個正式的格式，為何遲遲不公布「替換領銜人作業辦法」？是否為行政怠惰？」。

賴苡任也說，「二、中選會總是以《選罷法》沒有相關規定試圖推諉，但身為選務主管機關，既然選罷法沒有相關規定，中選會就應該立即公布相關作業辦法，為何要我們走陳情案或是私下發文詢問？三、「替換領銜人」涉及所有人民的罷免權利，同時也關係到2054位的提議人權益，不應該要求特地罷免團體單獨發文詢問，應該立即公示作業辦法，中選會要我們發文後，再回文的用意為何？」。

此外，賴苡任也說，若湊齊了2054份同意書，後續如何送件？誰有權利送件？1、必須要本案領銜人？但領銜人已經說不玩了，他上哪找領銜人？2、還是備補領銜人？如果是就早點說，他要讓對方有心理準備！3、還是有簽同意書的提議人？如果要他從2054份同意書裡找一位代表，也請早點說，他們要詢問徵求同意！4、還是任何人？如果沒有作業辦法，就是任何人都可以送同意書。

賴苡任表示，送件以後針對同意書是否有審查？要怎麼審查？審查要多久？是否會公示？這些問題涉及他們送件的日期排程，不要等他送了同意書過去，中選會再跟他說要審一個月，那他二階段最後送件日期早就過了。

賴苡任呼籲中選會，請公布「替換領銜人作業辦法」才是正道，不可要求罷免團體私下發文詢問後你們再私下回覆，沒有這種道理。這不僅僅涉及本罷免案的連署人、提議人、領銜人、被罷免人的權益，更是所有人民都應該知道且有明確法規命令，讓人民有法可依，行政機關才能依法行政。

同時，賴苡任也正不分朝野的內政委員會立法委員公開陳情，為何中選會遲遲不訂立作業辦法？在無法源依據的情況下，李進勇依照什麼作業標準及流程去完成「替換領銜人」程序？如果連法規命令都沒有，又拿什麼標準回應公民團體？包含牛煦庭、徐欣瑩、 張智倫、 榮耀海線 丁學忠 、許宇甄 立法委員、黃建賓、 高金素梅、麥玉珍 、張宏陸、吳琪銘、立法委員 王美惠、蘇巧慧、黃捷、李柏毅。希望委員們能聽到公民團體的訴求，不要讓人民的權利被中選會沒收，更不能在沒有訂立作業辦法之前，任憑中選會隨意解釋。