喊話「等柯文哲回來」　陳佩琪：富立建設給賴清德好幾倍政治獻金

▲柯文哲妻子陳佩琪。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金案被羈押禁見至今，自8日起由合議庭進行審理程序，且於5月每週二、四進行法庭攻防；而柯文哲妻子陳佩琪近期也不斷發文，除了表達想念柯文哲以外，11日再批總統賴清德擔任台南市長時期，富立建設給的政治獻金是好幾倍。

陳佩琪11日於臉書發文表示，自己昨天臉書主要想表明，南鐵東移可以獲的原先法定容積率的數倍之多，而京華城只是獲得原先法定容積的20%而已，結果沒介入的市長被抓去關了8個多月，但有些媒體重點卻是「學做餅乾」，認為她沒資格做跟第一夫人一樣的事。

陳佩琪指出，記得賴清德520在總統府交接那天，媒體報導賴總是握著夫人的手，一刻都不肯放，甚至某次在府內的慶典，一旁有兩列憲兵對經過的賴清德敬禮，賴在如此嚴肅的場合下，還是要努力去牽起夫人的手一起走，看過網友留言說「這種如此嚴肅的場合，不該再牽手，竟還要牽手？」或許是感情好到如膠似漆了，一刻也無法分開吧。

陳佩琪稱，柯文哲常說台灣少子化跟結婚對數減少有關，因為台灣的民情，夫妻有婚姻關係存在，才會想生小孩，跟國外對未婚女性生子習以為常不太一樣，「所以政治人物常公開曬恩愛，也許是想有助於台灣的少子化吧！」

陳佩琪說，柯文哲有社交障礙，不習慣公開握她的手，「但他很愛我，也很關心我，他有亞斯人格特質，公開場合表現不是很體貼。」記得2014年12月25日柯文哲要交接台北市長當天，柯一個人一馬當先往前走，自己穿高跟鞋根本趕不上，後來經幕僚提醒才停下腳步，「回過頭來不好意思的望我一眼，示意我慢慢走，他會等我⋯現在我等你，我會一直等，等你回來⋯」

話鋒一轉，陳佩琪提到，有人說現在不是爭執容積率了，是爭執民眾黨收210萬的政治獻金，「其實真要比誰收的政治獻金多，富立建設給賴市長的是我們的好幾倍呢！」