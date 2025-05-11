徐欣瑩非完全無敵星星　沈伯洋：1年內不能再罷而已

▲罷免國民黨立委徐欣瑩的連署書送件，但以2006份的差距沒能過關。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

罷免國民黨立委徐欣瑩團隊「除舊汰欣」趕在第二階段最後送件期限前，將連署書送進新竹縣選委會；不過，經過長達5小時的清點，徐欣瑩罷免案仍以2006份的差距未能過關。對此，民進黨立委沈伯洋今天（11）表示，昨天形式審查這一關，因為份數不足所以沒被受理，但徐欣瑩沒有完全的無敵星星，他說，這種因為形式審查沒過的，是一年內不可以再罷而已，會有完全無敵星星的，是投票之後沒有被罷掉的立委。

沈伯洋透過社群媒體表示，自己在前幾天質詢中，有問過中選會通案上第80條該怎麼用。他表示，用非法律的語言來說，罷免案受理有分「形式審查」、「實質審查」兩種。

沈伯洋指出，「形式審查」就是剛送進去的時候，看形式有無問題，形式上的問題包含「有無在時間內提出、有無依照里別造冊、有無依序編號」等。他表示，如果出問題，在時間內都還可以修正，但昨天送件是已經壓線最後了，這沒辦法，因為本來份數就不夠，也無法提早送件。

沈伯洋表示，實質的問題就是看「有無死人連署、有無住不到四個月的民眾連署，有無偽造」等，實質如果出問題，會在40天之後要求補件，補件是在這個階段才有的，也就是說，形式審查也沒問題，確定受理之後，才有所謂的補件。

沈伯洋強調，昨天是在形式審查這一關，因為最後份數不足，所以沒被受理，但他也指出，徐欣瑩沒有完全的無敵星星，這種因為形式審查沒過的，是一年內不可以再罷而已，會有完全無敵星星的，是投票之後沒有被罷掉的立委。

▼民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者湯興漢攝）

