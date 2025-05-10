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在野酸綠不想「還假於民」　沈伯洋還原協商過程：提2節日被幹掉

▲▼沈伯洋 立法院委員會召委選舉 外交國防委員會 聯訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院昨三讀《紀念日及節日實施條例》，新增包括教師節、台灣光復節、行憲紀念日、小年夜等4天國定假日，並將5月1日勞動節擴大為全國放假日，合計「4+1」。綠營痛批藍白通過未有共識版本；在野陣營反批執政黨在委員會撤案、無心「還假於民」。綠委沈伯洋今（10日）表示，資訊落差的造謠又來了，委員會協商時綠營有提出把國家主權日、婚姻平權日加入，當時藍白答應了，所以審查報告第11010735號有婚姻平權日，結果昨天表決又是最高機密版，綠營協商時提的又被幹掉，不是沒用提案方式就代表沒參與。

沈伯洋表示，有人造謠，說「民進黨明明沒提案、又撤案，卻說自己的被擋」，這就是欺負一般人不懂議事。因為除了提案，有各種方式來修法。第一、紀念日是行政院核定，比如蔡英文時期核定了白色恐怖記憶日。第二、國民黨想要把他改成「由立法院修法來決定紀念日」。

沈伯洋續指，第三、我們不想隨之起舞，但是仍舊在這個基礎上，協商時提出，那至少把國家主權日、婚姻平權日加入。第四、當時藍白答應了。所以審查報告第11010735號有婚姻平權日。第五、結果昨天表決，又用「最高機密版」，幹掉了以上節日。所以我才說，我們提的被幹掉了，而且連白恐都拿掉了。

沈伯洋直言，看到有人惡意造謠，說沒提案，怎麼可能被封殺？笑死，誰規定一定要用提案？我好幾次去參與協商，都直接針對我沒提的案子給建議，然後離開。用錯誤的前提去造謠。

沈伯洋表示，一看造謠的作者，竟然是邱顯智以前的國會主任，在挺牛煦庭，實在訝異，因為畢竟我對於要不要放假這件事，反而跟他們立場相近，昨天只是在討論紀念日被惡意沒收一事。不是沒提案就代表沒參與；也不是你不懂立法程序，我們就得陪你造謠。

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